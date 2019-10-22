شؤون محلية

تخصيص أرواد بـ100 مليون ل.س إعانة وزارية لتحسين نظافتها

الأربعاء, 23-10-2019

إشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوطن» بعددها رقم 3229 تاريخ 15/9/2019 تحت عنوان: «أرواد تنتظر صرف الإعانة لتحسين نظافتها»، فإننا نبين ما يلي:
تم تخصيص بلدة أرواد بإعانة وزارية قدرها 100 مليون ل.س لتحسين واقع النظافة حيث تم توزيع هذه الإعانة من خلال قرار مجلس البلدة، وتتضمن تأمين احتياجات البلدة كافة، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من مديرية الخدمات الفنية والمحافظة لإعداد دفاتر الشروط الفنية والكشوف التقديرية ليصار إلى الإعلان وتأمين المواد وفق قانون العقود رقم 54 لعام 2004.
حالياً، تم تنفيذ معظم المشروعات وبعض هذه المشروعات قيد الانتهاء والتصفية، حيث تجاوزت نسب التنفيذ المادية 50% وتم تصديق عقد تأمين ماعونة (قارب يخصص لحمولات كبيرة) حيث إنه يمثل 40% من قيمة الإعانة المذكورة وتتم المتابعة بالسرعة الكلية وفق المدة العقدية.

محافظ طرطوس
صفوان سليمان أبو سعدى

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