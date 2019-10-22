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تعميم بمراقبة أسعارها وأسعار المدافئ! … فوضى في أثمان السجاد المنزلي وذات الـ9 أمتار بـ360 ألفاً

| محمد منار حميجو

الأربعاء, 23-10-2019

مع اقتراب دخول الشتاء وتهافت الكثير من المواطنين على شراء مستلزماته تشهد أسعار السجاد المنزلي في الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً مع فوضى في التسعير ليصل متر السجاد الجيد إلى 40 ألفاً في بعض الأنواع مع اختلاف الأسعار من محل لآخر وبالتالي فإنه يمكن أن يصل سعر السجادة 9 أمتار مربعة لـ360 ألفاً.
واستطلعت «الوطن» الأسعار في الأسواق فلم يقل المتر المربع للسجاد ذات النوع الرديء عن 12 ألف ليرة، وأعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من الأسعار الجنونية للسجاد المنزلي، متسائلين عن دور التموين في ضبط الأسعار وخصوصاً في بداية الشتاء وتحكم الكثير من التجار بالأسعار من دون رقابة.
وكشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن» أنه سوف يتم إصدار تعميم حول التشدد في رقابة أسعار السجاد والمدافئ وخصوصاً في ظل ازدياد الطلب على المادة، مؤكداً أن أصحاب المحلات مجبرين على عرض سعر كل نوع.

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