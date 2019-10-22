تعميم بمراقبة أسعارها وأسعار المدافئ! … فوضى في أثمان السجاد المنزلي وذات الـ9 أمتار بـ360 ألفاً

مع اقتراب دخول الشتاء وتهافت الكثير من المواطنين على شراء مستلزماته تشهد أسعار السجاد المنزلي في الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً مع فوضى في التسعير ليصل متر السجاد الجيد إلى 40 ألفاً في بعض الأنواع مع اختلاف الأسعار من محل لآخر وبالتالي فإنه يمكن أن يصل سعر السجادة 9 أمتار مربعة لـ360 ألفاً.

واستطلعت «الوطن» الأسعار في الأسواق فلم يقل المتر المربع للسجاد ذات النوع الرديء عن 12 ألف ليرة، وأعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من الأسعار الجنونية للسجاد المنزلي، متسائلين عن دور التموين في ضبط الأسعار وخصوصاً في بداية الشتاء وتحكم الكثير من التجار بالأسعار من دون رقابة.

وكشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن» أنه سوف يتم إصدار تعميم حول التشدد في رقابة أسعار السجاد والمدافئ وخصوصاً في ظل ازدياد الطلب على المادة، مؤكداً أن أصحاب المحلات مجبرين على عرض سعر كل نوع.