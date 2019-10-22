العزب لـ«الوطن»: تغييرات جوهرية في تربية حلب

كشف وزير التربية عماد العزب عن تغييرات كبيرة في تربية حلب ستصدر اليوم ستطول أهم المفاصل، موضحاً أن هناك حاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية في المفاصل التربوية في جميع جوانب العمل لتحقيق ما يطمح له من تطوير للعملية التربوية في جميع أنحاء البلاد.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش جولته في قطاع التربية في حلب أكد العزب أنه خلال جولته تبين ازدياد الإقبال على الالتحاق بالمدارس أكثر مما هو متوقع، معتبراً أن هذا يشكل مؤشراً طيباً على تعافي العملية التربوية في إطار التعافي العام في البلاد.

وأشار العزب إلى وجود حاجة لإضافة كميات أخرى من الكتب المدرسية إلى جميع المدارس التي تشهد إقبالاً كبيراً على الالتحاق بها، مؤكداً أنه لا توجد أي مشكلة في توافر الكتب المدرسية.

وعن واقع توافر الكوادر التربوية في تلك المدارس أكد أن الكوادر موجودة وعمليات صيانة المدارس في جميع المناطق المحررة التي توجد حاجة لصيانتها مستمرة، مضيفاً: الآن هناك مليار ليرة للتأهيل العاجل لبعض المدارس.

وعن واقع التعليم الخاص أبدى العزب عدم رضاه عنه لوجود مخالفات وعدم ترخيص بعض المعاهد الخاصة والتي تفقدها واطلع على واقع العمل فيها، مؤكداً أنه سيتم فرض عقوبات بحق المعاهد المخالفة ابتداء من إغلاقها وانتهاء بفرض غرامات معينة.

وأكد العزب أنه يجري العمل الآن لتكون العملية التربوية في جميع أنحاء البلاد بأفضل المواصفات، من خلال توفير كل ما تحتاجه من مستلزمات.

وأشار إلى أنه بدءاً من العام القادم سيتم البدء بمشروع شامل لإعادة تأهيل المدارس على مساحة القطر بكلفة 50 مليار ليرة، مضيفاً: كذلك سنعلن قريباً عن مسابقة لانتقاء 10 آلاف متقدم من الفئة الأولى لتعويض النقص في بعض المدارس.