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الكرز يزهر في تشرين الأول

| وكالات

الخميس, 24-10-2019

أدت موجة من الحر اجتاحت إقليم بريموريه بأقصى شرق روسيا إلى ارتفاع درجة الحرارة التي فاقت المعدل بـ8 درجات مئوية، ما أدى إلى إزهار أشجار الكرز والليلك.
وشهدت المناطق الكثيرة في بريموريه تكرار إزهار بعض النباتات ومن بينها الكرز والليلك والتفاح وغيرها.
وارتفعت يوم 21 تشرين الأول درجة الحرارة نهاراً إلى 20–22 درجة مئوية.
وجاء في بيان أصدرته إدارة الأرصاد الجوية أن متوسط درجة الحرارة في أغلبية المناطق لإقليم بريموريه فاقت المعدل بمقدار 4–8 درجات مئوية.
أما درجة الحرارة في عاصمة الإقليم ميناء فلاديفوستوك فبلغت 18 درجة مئوية، ما اقترب من الرقم القياسي لهذا اليوم والذي يعادل 18.4 درجة مئوية. وفاق متوسط درجة الحرارة في فلاديفوستوك المعدل بمقدار 7 درجات مئوية.

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