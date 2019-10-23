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ساعات العمل الطويلة تزيد الإصابة بالصلع

| وكالات

الخميس, 24-10-2019

توصل باحثون بريطانيون إلى أن العمل ساعات طويلة قد يضاعف فرص الإصابة بالصلع لدى الرجال.
ووجد الباحثون في دراستهم التي نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الرجال الذين عملوا أكثر من 52 ساعة في الأسبوع فقدوا شعرهم بسرعة تبلغ ضعف أولئك الذين أمضوا أقل من 40 ساعة في المكتب.
وأشار الباحثون إلى أنه من المحتمل أن يكون الإجهاد الناتج عن الكثير من العمل وعدم الحصول على قسط من الراحة هو السبب الرئيس في مضاعفة فرص الإصابة بالصلع، لافتين إلى أن الدراسة التي فحصت أكثر من 13 ألف موظف هي الأولى التي تبحث بشكل خاص في تأثير ساعات العمل الطويلة في تساقط الشعر.
ويمكن للتغيرات في مستويات الهرمونات التي تحدث أثناء الإجهاد أن تسبب أضراراً في مناطق عديدة من الجسم وعندما تتكون هذه الهرمونات الإضافية فإنها تمنع أنماط نمو من بصيلات الشعر على فروة الرأس، بينما أظهرت الدراسات السابقة أن الإجهاد يؤدي إلى مهاجمة الجهاز المناعي لهذه البصيلات.

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