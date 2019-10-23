الجمهور يهدد عمرو دياب تهديدات قوية وطريفة … شيرين عبد الوهاب تعتزل مواقع التواصل ومي عز الدين تعود إليها بعد غياب

يعد هذا الأسبوع الأقل نشاطاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غاب الكثير من النجوم السوريين والعرب عن الأضواء، ما فتح المجال لآخرين للظهور بقصص ومواقع اعتيادية لا تثير الكثير من الجدل وإلى التفاصيل:

هجوم حاد

شنت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب هجوماً حاداً على نقابة الموسيقيين ودافعت في معرض هجومها عن حفلات المهرجانات الشعبية بعد قرار نقابة الموسيقيين بعدم منح الفنان حمو بيكا تصريحاً بالغناء.

وغردت قائلة: «أغاني المهرجانات فن شعبي يُعبر عن هموم وأحلام طبقة قوامها السواد الأعظم من الشعب المصري، المهرجانات فن الغلابة، وليس من حق أحد أن يفرض عليهم ما يسمعونه ويحرمهم مما اختاروه، بحجة إفساد الذوق العام!».

وتابعت: «قرار منع الحفلات، إذا كانت أسبابه أمنية، فعلى المسؤولين أن يمنعوا حفلات محمد رمضان أيضاً، لأنها تجتذب نفس الجمهور».

تهديدات قوية

في سابقة لم تحدث من قبل، وجه الجمهور المحب للمطرب المصري عمرو دياب تهديدات قوية له بسبب عدم طرح ألبومه الجديد «أنا غير» حتى الآن.

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي، صوراً نادرة له في مرحلة الشباب، ووجهوا تهديداً طريفاً له لممازحته «هنزل باقي الصور لو منزلتش باقي الألبوم.. اعتبر ده تهديد يا هضبة».

ورد على هذا الطلب في إحدى حفلاته وقال بطرافته المعهودة: «ما لكم ومال الألبوم هو ضروري تبقى الأغاني في ألبوم»، ويبدو أن النجم المصري قرر اعتماد طريقة جديدة في طرح أغانيه معتمداً على شركة الاتصالات المصرية ومواقع السوشيال ميديا.

خصوصيات الناس

بعد فترة الحزن التي عاشتها الفنانة المصرية هنا الزاهد بوفاة زوج والدتها الفنان طلعت زكريا، عادت لتطبيق إنستغرام من خلال مشاركتها في التحدي الذي أطلقته إحدى المنظمات لتجميع التبرعات التي من المقرر أن تذهب لمصلحة أحد المستشفيات.

وشاركت صورة جديدة عفوية لها وهي ترتدي «كاجوال»، وتركت شعرها الطويل الأشقر منسدلاً على ظهرها وكتفيها، ولم تضع أي ماكياج على وجهها.

ورغم أن صورتها طبيعية إلا أن إحداهن ترك لها تعليقاً أزعجها وأجبرها على الرد عليها، حيث قالت لها: «طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات الإنسان بينسى بسرعة».

فردت الزاهد بشراسة على غير عادتها وقالت لها: «هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت، يا جماعة احترموا خصوصيات الناس عيب كده في إيه؟».

سرقة إلكترونية

أكدت نجمة «ذا فويس» الأردنية نداء شرارة أن هناك شخصاً يصر على سرقة حسابها على فيسبوك، معبرة عن انزعاجها الشديد بسبب ما يحدث معها.

وكتبت بعد استرجاع الحساب: « المحترم اللي لاحقني وكل ما أعمل حساب على الفيسبوك يسرقه… والله لأخلي يومك أسود من وجهك، مش فاهمة ياعاهات شو بتستفادوا ».

وأضافت: «خد الحساب ما بدي ياه.. بس قصتك قديمة معي كتير.. من أول حساب يا حرامي يا متخلف».

ممر المشاهير

احتفل الفنان المصري أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي بوضع نجمة لكل منهما، في ممر المشاهير بدبي، الذي تم افتتاحه منذ يومين، لتكريم مختلف ‏الشخصيات ‏العامة المؤثرة في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها.

وفي أول تعليق له على وضع نجمة له في ممر المشاهير نشر صورته على الممر وكتب: «أي تكريم أو جائزة أو شهادة تقدير كنت بستلمها وأروح بيها عادي، دي أول مرة آخد جايزة هيخدوها هما وهيلزقوها في الرصيف في الشارع ومروحش بيها.. متزعلوش بقى لو صحيتوا الصبح ملقتوش الرصيف».

هدية ثمينة

أثار الفنان المصري أحمد سعد جدلاً كبيراً بين متابعيه بسبب تعليق على مقطع من أغنيته «كلامي انتهى» التي أطلقها خلال فترة زواجه من النجمة سمية الخشاب، والتي اعتبر العديد من المستمعين أنها موجهة بشكل مباشر للفنانة ريم البارودي.

وكتب قائلاً: «الإنسان كل شوية إحساسه بالحاجات بيتغير لما هو بيتغير.. بس إحساسي بالمقطع ده ما بيتغيرش أبداً».

أزمة نفسية

بعد اعتذارها من عدم التواصل مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر وعبر الرسائل بسبب أزمة نفسية تعاني منها وانزعاجها من التعليقات، شاركت الفنانة المصرية مي عز الدين متابعيها بعد غياب لشهور صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال ناعمة.

والتقطت مي الصورة السيلفي من داخل سيارتها وبدت على طبيعتها كالعادة بإطلالة ناعمة، واكتفت بوضع قلب كتعليق على صورتها.

كما نشرت منشوراً كتب فيه: ‏‎«وحشتوني، ‏يارب يكون الكل بخير، أنا بخير، ولكن أجد راحة أعصابي ونفسيتي في الإجازة وأنا أتمتع بخصوصيتي بعيداً ‏عن مواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار، هو طبعي أصلاً بس واضح إني بقيت محتاجاه وبرتاح فيه أكتر‎».

‎وتابعت: «هرجع ساعات أحط منشورات هنا، بس سامحوني لو ما شوفتش الرسائل الخاصة، لأني هكون بحط ‏البوست وأخرج، معظم الوقت، هشوفه تاني أكيد وأنا بحط غيره بس، وده هيكون شبه إني بمسي عليكم بس ‏وأقولكم وحشتوني، سلامي لكل الروابط بتاعتي والفانز المنفصلة، وسلامي لكل أصحابي على السوشيال ‏ميديا، حتى اللي عرفتهم في الفترة الأخيرة لأن ليهم معزة خاصة»‎.

ونشرت منشوراً توضيحياً ثانياً كتبت فيه: «الحساب ده شخصي لا علاقة له بعملي وأنا مبقتش أشوف الرسائل بدخل أحط البوست فقط، بصراحة التعامل مع السوشيال ميديا كده مريح أكثر بكثير وبيخليك في سلام نفسي».

وكانت مي كشفت لمتابعيها عن الأسباب النفسية وتأثير التعليقات السيئة من البعض عليها، ما أجبرها على الابتعاد لفترة، لافتة إلى أنها ستعود لنشر الصور وتخرج مباشرة ولن تقرأ تعليقات أو ترد على رسائل من أجل راحتها.

اعتزال نهائي

نفذت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قرارها باعتزال منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها للهجوم بسبب مبادرتها للمساهمة في دعم ضحايا حرائق لبنان عندما اعترض البعض على عدم تطوعها لمساندة دولتها في الأزمات التي مرت بها مؤخراً.

وهجرت مواقع التواصل الاجتماعي وأغلقت حساباتها الشخصية الموثقة رسمياً، رغم اعتراض محبيها على ذلك.

وكانت شيرين قد نشرت رسالة قالت فيها: «أنا عارفة ‏ومتأكدة أن الأغلبية متصالحين مع أنفسهم ومحترمين، ولو أنا كنت ببص للناس اللي كارهة نفسها وكارهة نجاح الآخرين ومش ‏عاجبها حاجة، مكنتش تقدمت في حياتي ولا أنجزت أي حاجة». ‏

وأضافت: «النهاردة أنا نزلت بوست للبنان، علشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها، واللي أقدر عليه هو صوتي، أنا مش ‏طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه، علشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة، فقررت أكون إيجابية وأعمل ‏حاجة أساعد بيها، ولما شفت التعليقات على منشوري الأخير، اكتشفت أن مهما الإنسان عمل، مش هيعجب الناس، ده غير أنهم مرة ‏يحملوني ويسقطوني، ومرة يجوزوني، ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي». ‏

واختتمت: «فبما إني أنا شخص مش مغلوب على أمره، قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا، علشان مأذيش ‏نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات، أرجو من محبيني ما يزعلوش مني علشان دي حاجة هتريحني وتفرحني».