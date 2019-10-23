إنشاء مبنى كلية هندسة تقنية يحتاج إلى خمس سنوات إن توفرت الأموال

دفع انخفاض نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي في جامعة طرطوس رئيس الجامعة عصام محمد الدالي لعقد اجتماع مع المعنيين بالصرف والمتابعة بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلابية وأمين الجامعة والمديرين المركزيين في الجامعة، حيث ناقش الحضور تتبّع العقود والمناقصات وتنفيذ الخطة الاستثمارية للجامعة للعام 2019.

واستعرض رئيس الجامعة مع أعضاء اللجنة كيفية الإسراع بصرف الموازنتين الاستثمارية والجارية على نحو يهدف إلى تحقيق مصلحة الجامعة ويؤمن لوازمها كافة بمستوى نوعي جيد وبأكثر الأسعار اعتدالاً، إلى جانب الإسراع بتنفيذ الصيانات المطلوبة لمختلف المرافق والاعتناء بالكليات.

وشدد الدالي على مراقبة ومتابعة أعضاء لجان الشراء وإعفاء الذين يثبت تقصيرهم في المهمات الموكلة إليهم، مؤكداً ضرورة طرح المناقصات اللازمة والتعاقد على تأمين حاجات الجامعة من مخابر وأجهزة إسقاط واختبار قساوة وحواسيب ومصححات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة نسب التنفيذ في الموقع العام لجامعة طرطوس وجرى تأكيد إمكانية الوصول بنسبة تنفيذ كلية الهندسة التقنية إلى 60 بالمئة في الشهرين القادمين ورفعها إلى أكثر من 90 بالمئة في نهاية العام الحالي في حال تحويل المبالغ المطلوبة والمقررة من الحكومة

يشار إلى أن الموازنة العامة لجامعة طرطوس لعام 2019 تقدر بـمليار و650 مليون ليرة سورية وهذا الرقم قليل جداً مقارنة بمتطلباتها وبمشروعات أبنيتها المقررة على الأرض المستملكة لها منذ 2007.

هذا وقد أكد مدير فرع شركة البناء والتعمير بطرطوس التي تقوم بتنفيذ مبنى كلية الهندسة التقنية أكرم ديب لـ«الوطن» أن المشروع يحتاج لنحو خمس سنوات حتى يتم إنجازه شريطة تأمين المبالغ المالية اللازمة وصرف كشوف الأعمال بدون تأخير كما حصل في الشهور الماضية، مبيناً أن الشركة على استعداد لرفع وتيرة العمل والإنجاز متى توفرت الأموال.