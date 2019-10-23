إحالة أصحاب 6مخابز خاصة للقضاء موجوداً في حماة

كثرت شكاوى المواطنين في حماة ومناطقها على المخابز الخاصة التي تنتج خبزاً سيئ الصنع، وتبيع بالعدد لا بالوزن وتتقاضى أسعاراً زائدة للربطة.

وبيَّن العديد من المواطنين في حماة ومصياف وسلمية والسقيلبية الذين تواصلت «الوطن» معهم، أن الرغيف المنتج في المخابز العامة جيد في هذه الفترة!. وقال: نتمنى أن يحافظ على مواصفاته الجيدة.

رئيس دائرة حماية المستهلك بحماة نعمان الحاج بيَّن لـ«الوطن» أن الدوريات تراقب صناعة الرغيف على مدار الساعة، مشيراً إلى تنظيمها خلال الـ48 ساعة الماضية 16 ضبطاً في حماة و4 في كفر بهم، كما تم إحالة 6 من أصحابها في حماة إلى القضاء موجوداً لتقاضي أسعار زائدة بنسبة تزيد على 50% من سعر الربطة، إضافة إلى سوء التصنيع.

مدير فرع المخابز الآلية بحماة إبراهيم السعيد بيَّن لـ«الوطن» أن معظم المخابز العاملة بالمحافظة وعددها 11 مخبزاً تغلبت على مشكلاتها الإنتاجية والتسويقية، وصار رغيفها شبيهاً بالسياحي بشهادة مواطنين كثر وفعاليات رسمية وشعبية عديدة.

وأوضح السعيد أن إنتاجها بلغ الشهر الماضي عبر 19 خط إنتاج 167 طناً من الدقيق منها 40 طناً للتعيينات، أي 3 ملايين و875 ألف ربطة، بقيمة مبيعات شهرية وسطياً 193 مليوناً و782 ألف ليرة.