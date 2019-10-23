عربي ودولي

مقاتلة «سو 27» تعترض طائرة أميركية اقتربت من الحدود الجوية الروسية

| سانا - تاس

الخميس, 24-10-2019

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية اعترضت قاذفة قنابل أميركية يوم السبت الماضي بالقرب من الحدود الجوية الروسية.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن الوزارة قولها إنه «عند اقتراب القاذفة الأميركية «بي 52 إتش» أثناء تحليقها فوق البحر الأسود بالقرب من الحدود الروسية اعترضتها مقاتلة «سو 27» ورافقتها أثناء تحليقها على طول المياه الإقليمية الروسية على بعد 70 كيلومتراً عنها».
وأضافت الوزارة: إن المقاتلة «سو 27» عادت إلى قاعدتها في القرم بعد أن أدت المهمة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في تموز الماضي أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع أميركية كانت تقترب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

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