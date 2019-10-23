مبادلات تجارية بمليارات الدولارات بين روسيا ومصر

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الروسية والإفريقية، مشدداً على أن مصر تستحوذ على الحصة الأكبر من تجارة روسيا مع إفريقيا.

وقال بوتين في كلمة افتتاحية لمنتدى وقمة «روسيا – إفريقيا» بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إن «التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية بلغ العام الماضي نحو 20 مليار دولار، شكلت مصر حصة الـ40% من هذه التجارة».

وعن آفاق التجارة، أشار إلى أن روسيا ترى فرصة لمضاعفة التبادل التجاري مع القارة السمراء في السنوات الخمس القادمة، لافتاً إلى أن «صادرات روسيا الزراعية حالياً تجاوزت صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية».

وأكد الرئيس الروسي، أن موسكو تقدم محفزات تجارية، بما في ذلك عبر العديد من المؤسسات الدولية، لتعزيز الصادرات الروسية إلى الدول الإفريقية.

من جهته اعتبر الرئيس المصري، أن إفريقيا مقبلة على مرحلة ستشهد تطوراً اقتصادياً لتصبح مقصداً مهما للشركاء الدوليين، مؤكداً أن القاهرة تضع موضوع البنية التحتية في طليعة العمل الإفريقي المشترك.

ودعا السيسي المؤسسات الروسية والدولية إلى المشاركة في المنتدى الاقتصادي، للاستثمار في إفريقيا والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية، بما يحقق لشعوب القارة أحلامها في التنمية.

وأشار إلى أن التعاون مع الدول الإفريقية يجب أن يستند على أسس المصلحة المشتركة.

وانطلقت قمة «روسيا – إفريقيا» أمس في مدينة سوتشي الروسية برئاسة بوتين والسيسي، حيث إن مصر تترأس حالياً الاتحاد الإفريقي. وتعد القمة أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.

وفي السياق وقعت موسكو والقاهرة ملحقاً لاتفاقية سيتم في إطارها تزويد مصر بـ1300 عربة ركاب تزيد قيمتها عن مليار دولار.

وأبرمت الوثيقة بين الشركة المساهمة «ترانسماش هولدينغ» والسكك الحديدية الوطنية المصرية، وتم التوقيع في جناح المركز الروسي للتصدير في المنتدى الاقتصادي «روسيا – إفريقيا».

وسيسمح الملحق الموقع بالبدء بتمويل وتنفيذ المشروع الروسي الهنغاري المشترك لتوريد 1300 عربة ركاب مختلفة الأصناف إلى مصر.

وعلق مدير عام المركز الروسي للتصدير أندريه سليبنيوف، على مراسم التوقيع، قائلاً: «يعد توريد مثل هذه المجموعة الكبيرة من منتجات الهندسة الميكانيكية الروسية العالية التكنولوجيا دليلاً مهماً ليس فقط على نمو الصناعة الروسية بل وعلى الإقبال الذي تشهده هذه المنتجات في الأسواق الخارجية».

وأعرب المسؤول عن أمله في أن «تكون هذه الاتفاقية بنداً من بنود برنامج طويل الأمد لتحديث السكك الحديدية المصرية بمساعدة التكنولوجيا الروسية والتمويل الروسي والدولي».

في غضون ذلك أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا مستعدة للتوسط بين إثيوبيا ومصر حول مسألة بناء سد النهضة على نهر النيل.

وقال بوغدانوف للصحفيين على هامش قمة «روسيا-إفريقيا» في سوتشي: «إذا طلبوا منا، فنحن على استعداد دائماً. لدينا علاقات ممتازة مع أديس أبابا والقاهرة. وبالطبع ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة. إذا كانت وساطتنا مطلوبة فنحن دائماً على استعداد».

من جهة أخرى أمر النائب العام في مصر بالإفراج عن الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم في 20 أيلول الماضي، و«لم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة».