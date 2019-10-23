الصين ترفض تدخل واشنطن في شؤونها بحجة حقوق الإنسان

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون أن بلاده ترفض بشدة محاولات الولايات المتحدة استغلال قضية حقوق الإنسان للتدخل في شؤونها الداخلية.

ونقلت وكالة «شينخوا» عن تشانغ قوله أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعروفة أيضاً باسم اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية: «بعض الدول تخلق المتاعب في كل مكان وتخطط لإثارة ثورات ملونة وتنتهك بشكل خطير حقوق شعوب تلك الدول المعنية ولا تظهر أي أسف على سجلها الرهيب في مجال انتهاك حقوق الإنسان»، داعياً هذه الدول إلى «القيام بالمزيد من التفكير الذاتي وتنظيف سجلها بدلاً من إثارة المتاعب».

وأضاف: إن «الصين تحث الدول المعنية على وقف أعمال التسييس والكيل بمكيالين الخاطئة والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لها والعودة إلى المسار الصحيح للحوار والتعاون».

ورداً على الاتهامات الموجهة للصين مؤخراً من الولايات المتحدة ودول أخرى فيما يتعلق بقضايا شينجيانغ وهونغ كونغ قال تشانغ: «إن تلك الاتهامات باطلة وغير مشروعة وتهدف للتدخل في الشؤون الداخلية للصين بذريعة حقوق الإنسان وإثارة المواجهة في الأمم المتحدة»، مضيفاً «يجب الإشارة إلى أن اتجاه العالم لا يمكن وقفه وأن تنمر القوي على الضعيف لا يحظى بأي دعم».