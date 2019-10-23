برجك اليوم – الخميس 24 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تتلقى ورقة تسعدك أو تفرحك أو تخطو خطوة إيجابية في حياتك على مستوى سفر، فمحيطك يقدرك حق قدرك فناقشهم وأقنعهم بوجهة نظرك لأنك تمتلك القدرة على الإقناع.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تحديات كثيرة حولك تستلزم كل هدوئك ودقة أحكامك والتمهل في قرارات تأخذها، لأنني أتمنى أن تأخذ قراراتك بهدوء بعيداً عن الحساسية والعناد فاليوم متعب.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران الوردة تتفتح بعد قلق وتزدهر الآمال ولينتشر عطر الأخبار الجيدة في حياتك، فأنت تنجز أعمالك وتطور حياتك وتحسن أداءك وتكون الإنجازات والأخبار مصدراً للفرح.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد تستجد أمور طارئة تجعلك تصرف أكثر مما يلزم كالأعطال أو المرض أو السفر، فقد تفكر بسفر ولو كان خاطفاً أو تستقبل ضيوفاً من سفر وهذا، قد يضطرك لمصروف إضافي لم تكن قد حسبت حسابه.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت واع لكل أمورك وتستطيع بكلماتك وبجهودك أن تصل لنتيجة نهائية تسعدك، وقد تشعر بالتفاؤل وتكتشف أن النشاط الذي تعيش فيه جميل وربما السبب أخبار مشجعة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أمر من أمورك يصبح مشاعاً فاحرص على مكاسبك ومواقعك وممتلكاتك فقد تتفوه ببعض الكلمات العفوية وخاصة في اجتماع أو وسط صداقات ما يعرضك للخسارة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت تشرع أبوابك للحب وتحضر المناسبات الجميلة والعروض التي تسعدك، وربما تتصل وتبادر وتقبل الدعوات أو تسعد لسفر تتمناه فاليوم للحظوظ تأتيك من غرباء.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني لا تدع الحياة تعاقبك على تهور أو عصبية أو خطوة خاطئة أنصحك هذا الشهر بالاعتماد على آراء الآخرين لأن أحكامك ليست صحيحة هذا الشهر فأنت متهور ومشوش الذهن.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول ركز في إيجابيات وضعك الشخصي وكثِّف جهودك لتقول في آخر اليوم لقد قمت بالكثير، فأنت من الأشخاص الذين يصرون على تحقيق أهدافهم مهما كانت المعوقات.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الحقيقة أنك تصغي بتفهم وبصبر وحنان وتحاول التعرف على مقدرات الآخرين وتطلب المساعدات بلطف، وتنخرط في المساعدة والترتيب وعرض خدماتك المجانية.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط دع الوقت يعالج الأمور من دون تدخلك ولا تقدم على حلول مفاجأة تؤثر في عملك، فهذه فترة ضاغطة قليلاً لأنك تبدو متوتراً وقد تتعرض لمشادة كلامية أو مواجهة.