سورية

بلجيكا تحكم بالسجن على شخص شجع على محاربة الجيش العربي السوري

| وكالات

الخميس, 24-10-2019

أيدت محكمة بلجيكية، أمس، حكماً بالسجن لمدة عامين على شخص تمت إدانته بتجنيد شباب للقتال ضمن صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية عام 2014، ومحاربة الجيش العربي السوري، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وأفادت الوكالة، بأن محكمة الاستئناف في مقاطعة هينو التابعة لإقليم والونيا، شرقي بلجيكا، أكدت على حكم صدر عن المحكمة الجنائية بالسجن لمدة عامين، ضد مشتبه فيه قام بتشجيع الشباب على القتال ضمن مجموعات إرهابية في سورية.
وأضافت: «بالنسبة إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي، فقد أكد تحفيز المتهم لشابين على الأقل للذهاب إلى سورية والقتال ضد الجيش العربي السوري في نيسان 2014».
وأكدت الوكالة، أن المتهم طلب تبرئته من التهم الموجه إليه، نافياً تشجيعه للقتال في سورية، ولكن في الوقت ذاته لم يخف حقيقة أن الوضع في دمشق كان يدار بين من سماهم «المؤمنين في المسجد الذي كان يتردد إليه دائماً، في مدينة شارلروا، وهي مدينة بلجيكية تقع في إقليم والونيا».

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