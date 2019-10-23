تشارنوغورسكي: الجيش السوري هو من هزم الإرهاب

أكد رئيس الحكومة السلوفاكية الأسبق، يان تشارنوغورسكي، أن الحكومة السورية والجيش العربي السوري هم من هزموا تنظيم داعش الإرهابي، داعياً الغرب إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب، التي يفرضها على الشعب السوري.

وأوضح تشارنوغورسكي في حديث نشره موقع «أوراق برلمانية» الإلكتروني التشيكي، نقلته وكالة «سانا»: إن هذه الإجراءات تلحق الضرر بالشعب السوري وتتسبب بالمعاناة له، مشيراً إلى أنه على الدول الغربية دعم الحكومة السورية إذا كانت حريصة على عودة الاستقرار إلى سورية ومنع تمدد الإرهاب وحل مشكلات تدفق المهجرين إلى أوروبا.

بدوره، أكد المحلل العسكري التشيكي مارتين كوللير أيضاً، أن ادعاء ما يسمى «التحالف الدولي» ووسائل الإعلام التابعة له، بأنه هزم تنظيم داعش، هو كذبة كبيرة، مشدداً على أن الجيش العربي السوري هو الذي هزمه بمساعدة من روسيا، على حين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنظام التركي عملوا طوال الفترة الماضية على عرقلة جهود هذا الجيش ضد الإرهاب.

وأشار كوللير إلى أن هذه الدول أثارت قضايا مفتعلة مثل استخدام السلاح الكيميائي بالتعاون مع الإرهابيين وتنظيم الخوذ البيضاء لاتهام الجيش العربي السوري بها وتشويه صورته، بينما اعتدت القوات الأميركية بشكل مباشر على مواقعه عدة مرات ولا تزال إلى الآن على الأراضي السورية بشكل غير شرعي.