ترامب يقدم 4.5 ملايين دولار لـ«الخوذ البيضاء»!

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أقر مساعدات بـ4.5 ملايين دولار لمنظمة «الخوذ البيضاء» الإرهابية، التابعة لتنظيم «جبهة النصرة» المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية وينشط في شمال غرب سورية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان، وفق موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: إن المساعدات التي أقرها ترامب لـ«الخوذ البيضاء» تندرج في إطار «دعم الولايات المتحدة المستمر للعمل المهم والقيم الذي تؤديه المنظمة في سورية».

وأوضحت غريشام أن هذه المساعدات تأتي «لتشجيع العمل المهم والمقدر» للمنظمة، مبررة ذلك بمزاعم أن «الخوذ البيضاء» أنقذت أكثر من 115 ألف شخص في الحرب على سورية خلال السنوات الثماني الماضية.

وتنشط «الخوذ البيضاء» في مناطق سيطرة تنظيم «النصرة» في سورية والذي يعتبر فرع تنظيم «القاعدة» الإرهابي في البلاد.

وقامت «الخوذ البيضاء» خلال سنوات الحرب الإرهابية التي تشن على سورية بتنفيذ مسرحيات وتمثيليات كيميائية بأوامر من أميركا وغيرها لاتهام الجيش العربي السوري بها وتشويه صورته.

وكانت الولايات المتحدة، دعت حلفاءها وشركاءها إلى دعم «الخوذ البيضاء» التي تعمل أيضاً تحت اسم «منظمة الدفاع المدني السورية».

وأشار موقع «روسيا اليوم»، إلى أن تلك المساعدة المالية الأميركية تأتي في خضم موجة انتقادات حادة تعرض لها ترامب، في الولايات المتحدة وخارجها، على خلفية قراره سحب جنود الاحتلال الأميركي من سورية.

وفي نيسان الماضي كتبت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على حسابها في موقع «تويتر»: التقى مسؤولون كبار من وزارة الخارجية مع قيادة الدفاع المدني السوري الأسبوع الماضي لمناقشة الغارات الجوية المستمرة، والاحتياجات الإنسانية، وقضايا منع الأسلحة الكيميائية في سورية، وأضافت: «نحن فخورون بدعم أصحاب الخوذ البيضاء وعملهم البطولي المنقذ للحياة».

وفي دلالة على علاقة وثيقة تربط هذه المنظمة الإرهابية بالعدو الصهيوني، قام الأخير خلال معارك الجيش العربي السوري لتحرير جنوب البلاد من التنظيمات الإرهابية، بتهريب إرهابيي «الخوذ البيضاء» الذين كانوا ينشطون في المنطقة عبر الأراضي التي يحتلها.