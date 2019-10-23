محافظ درعا لـ«الوطن»: إشكال معبر «نصيب» انتهى

أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس أن معبر نصيب الحدودي مع الأردن عاد ليعمل بصورة طبيعية، وأن الإشكال الذي حصل أمس انتهى في حينه، ولم يؤثر على عمل المعبر إطلاقاً.

وفي تصريح لـ«الوطن»، تحدث الهنوس عن إشكال حصل في بلدة نصيب الحدودية، مشيراً إلى أن ما جرى هو عبارة عن سوء تفاهم، بعد قيام مجموعة من الجمارك بمصادرة بضائع مهربة من بعض المحال والاستراحات، الأمر الذي رفضه أصحاب هذه الاستراحات، حيث حاولوا منع مجموعة الجمارك، وجرى في وقت لاحق تنفيذ المهمة، لكن هذا الخلاف أنتج إشكالاً على المركز الحدودي، ما دفع بالجانب الأردني إلى منع دخول السيارات الأردنية إلى الجانب السوري، مشدداً على أن الإشكال لم يستمر أكثر من نصف ساعة تقريبا.

الهنوس لفت إلى تواصل ضابط الشرطة في معبر نصيب مع ضابط الارتباط الأردني، لتوضيح أن الإشكال انتهى وجرى الاتفاق على إعادة فتح المعبر، وهذا ما جرى بالفعل.

محافظ درعا شدد على أن الوضع الأمني في المحافظة ممسوك بالكامل، والمنطقة الحدودية تعيش حالة طبيعية، ومعبر نصيب على جهوزيته.