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إشكال بين الشركة الروسية المستثمرة لمرفأ طرطوس والعمال وتنظيمهم النقابي

| طرطوس- هيثم محمد

الخميس, 24-10-2019

بعد أقل من أسبوعين لاستلام شركة «إس تي جي أنجينيرينغ» الروسية مرفأ طرطوس ظهر للعلن أول إشكال بطرفي العقد يتعلق بالعمال القائمين على رأس عملهم في المرفأ.
وفي تفاصيل الإشكال أنه اجتمعت إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة مع الشركة الروسية المستثمرة مع العمال بعيداً عن تنظيمهم النقابي في محاولة منها لإبرام عقود عمل جديدة معهم بعيداً عن قانون العاملين الأساسي المعينين على أساسه، ما دفع بهم للشكوى بسبب الخوف من فصلهم والاستغناء عنهم خلافاً للعقد.
وأكد رئيس نقابة المرفأ فؤاد حربا أن النقابة ضد هذا التصرف وتم الطلب من العمال عدم التوقيع على أي عقود جديدة، مضيفاً: تمت مخاطبة اتحاد عمال المحافظة بمذكرة خطية نصت أن أحد مواد العقد نصت على التزام الشركة المستثمرة بالاستفادة من العمالة الموجودة حالياً في المرفأ والحفاظ عليها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف حربا: مع بداية عمل الشركة الروسية استمر عمال الشركة بأداء عملهم إيماناً منهم بالصداقة السورية الروسية وتنفيذاً للعقد.

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