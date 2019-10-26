استلم بطاقة بريدية أرسلها إلى والديه

استلم رجل من سكان مدينة برينتري في بريطانيا البطاقة البريدية التي أرسلها بنفسه إلى والديه قبل 28 سنة من إسبانيا.

وتفيد صحيفة «ذا ميرور» بأن المواطن البريطاني جيم غرين سافر في عام 1991 مع أصدقائه إلى مدينة بينيدورم في إسبانيا لقضاء إجازته السنوية، وبعد وصولهم إلى الفندق أرسل إلى والديه بطاقة بريدية يبلغهم فيها بأنه وصل بسلام، جاء فيها: «أمي وأبي وصلت بالسلامة وكل شيء جيد، الفندق ممتاز، والطقس جميل، ولكن الجو حار جداً، آمل أن تكون القطط بخير، أحبكما – جيم».

بعد مضي 28 سنة عثر على هذه البطاقة البريدية في صندوق بريد المنزل، لم يدرك جيم في البداية من الذي أرسل له هذه البطاقة، ولكنه عندما قرأها بهدوء تذكر أنه هو الذي كتبها إلى والديه عند وصوله إلى إسبانيا قبل 28 سنة.

علق جيم غرين هذه البطاقة البريدية في مكان بارز في بيت الوالدين المتوفيين، حيث يعيش فيه مع شقيقه (61 سنة) وصديقته (59 سنة).

يقول ممثل البريد الملكي: «من الصعب معرفة ما الذي حدث لهذه البطاقة البريدية، ولكن يبدو أن هناك من أعادها إلى صندوق البريد، لأنه من غير المحتمل أن تكون فقدت أو كانت عالقة في مكان ما».