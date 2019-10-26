طريقة جديدة لتشخيص فطريات الجلد

اكتشف علماء جامعة القرم الفدرالية الروسية، طريقة لتشخيص فطريات الجلد بدقة عالية باستخدام ما يسمى «نظرة الكمبيوتر»، التي يخطط لاستخدامها في المدارس ورياض الأطفال.

ونشرت مجلة Applied Optics نتائج هذه الدراسة التي جاء فيها: تشخص إصابة الجلد بالفطريات حالياً عن طريق التحاليل، ما يتطلب الكثير من الوقت، كما تستخدم مصابيح الأشعة فوق البنفسجية في إضافة موضع الإصابة، حيث يتلون كل نوع من الفطريات بلون خاص.

ويشير العلماء إلى أن العين البشرية قد لا تلاحظ اللون الذي صبغت به المنطقة المصابة، وخاصة إذا كانت مساحتها صغيرة جداً، أو قد لا يتمكن الطبيب من تحديد اللون بصورة دقيقة ومن ثم يكون تشخيصه خاطئاً.

ويؤكد علماء الجامعة أن التشخيص السريع والدقيق لفطريات الجلد ممكن باستخدام «نظرة الكمبيوتر» لمعالجة الصورة.

ويقول رئيس كرسي الفيزياء العامة في الجامعة ألكسندر فوليار: إن ابتكار هذه التكنولوجيات يعود إلى ظهور وتطور إمكانيات معرفة الأشكال على أساس ثوابت لحظات الشدة، للكشف عن المناطق المصابة من الجلد وتحليلها، واختيار هذه اللحظات بدقة سوف يكشف أصغر المناطق المصابة، بتشخيص دقيق لنوع الفطر بسرعة.