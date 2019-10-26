الصفحة الأخيرة

زوجان يعثران على لؤلؤة في محارة

| وكالات

الأحد, 27-10-2019

حالف الحظ الزوجان أنطون وشيريل شيرمر، خلال تناولهما وجبة عشاء في أحد المطاعم البحرية بولاية نيو جيرسي الأميركية، وبعث لهما القدر هدية رائعة، على شكل لؤلؤة في إحدى المحارات.
وذكرت صحيفة « نيويورك بوست» أن الزوجين قررا قضاء وقت ممتع، وتوجها إلى مطعم للمأكولات البحرية، حيث اختارا المحار، وأثناء العشاء، شعر أنطون بجسم غريب في فمه، وعندما أخرجه، شعر بالدهشة الشديدة. وكما اتضح فيما بعد، كان في إحدى المحارات لؤلؤة حقيقية.
وبعد إطلاع إدارة المطعم على الموضوع، تم الاتصال بمالك مزرعة المحار، الذي أكد أن هذه الحادثة لا سابقة لها خلال عمله الطويل في هذا المجال.
في المحصلة، قرر الزوجان ترك اللؤلؤة لصاحب المطعم الذي أكد أنه سيضعها في إطار جميل ويعلقها في المطعم لتجلب الحظ لكل زواره.

مقالات ذات صلة

الأحد, 27-10-2019

جائزتان لسورية في الدار البيضاء

الأحد, 27-10-2019

شيري عادل لا ترغب في الحديث عن حياتها الشخصية

الأحد, 27-10-2019

قضية جديدة ضد صافيناز

الأحد, 27-10-2019

اتحاد الكتّاب العرب يحتفل بذكرى تأسيسه

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock