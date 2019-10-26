اليوم إياب كأس سلة الرجال والسيدات

تنطلق اليوم مباريات مرحلة الإياب من مسابقة كأس الجمهورية لسلة الرجال المجموعة الوسطى حيث يلتقي حطين الطليعة في لقاء يطمح فيه حطين أن يسجل أول فوز له بالمسابقة، فيما الطليعة يرغب في تعويض خسارته الثقيلة التي مني بها أمام الكرامة، ذهاباً فاز الطليعة (75-60) ويوم الإثنين تستكمل المباريات ضمن المجموعة نفسها بلقاء يجمع النواعير وضيفه الوثبة الذي فاز في لقاء الذهاب (88-46).

وفي المجموعة الشمالية جرت يوم الجمعة مباراتان حيث تمكن الجلاء من الفوز على السكك (68-54) وفاز الحرية على اليرموك (86-55).

وفي كأس السيدات تأهلت أندية الفيحاء وبردى والتضامن إلى الدور الثاني من كأس الجمهورية بعد تحقيقهم الفوز على العربي وجرمانا وحطين على التوالي في ذهاب الدور الأول، ذهاباً فاز الفيحاء على العربي 66-44، وفاز بردى على جرمانا 65-48، والتضامن على حطين 51-43.

وفي مرحلة الإياب جددت الفرق الفائزة تفوقها وضمنت التأهل بجدارة، حيث فاز الفيحاء على العربي (64-34) وبردى على جرمانا (57-38) والتضامن على حطين (32-31) وفي الدور الثاني سيواجه الفيحاء الوحدة، والتضامن تشرين، وبردى قاسيون.