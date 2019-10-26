رياضة

اليوم إياب كأس سلة الرجال والسيدات

الأحد, 27-10-2019

تنطلق اليوم مباريات مرحلة الإياب من مسابقة كأس الجمهورية لسلة الرجال المجموعة الوسطى حيث يلتقي حطين الطليعة في لقاء يطمح فيه حطين أن يسجل أول فوز له بالمسابقة، فيما الطليعة يرغب في تعويض خسارته الثقيلة التي مني بها أمام الكرامة، ذهاباً فاز الطليعة (75-60) ويوم الإثنين تستكمل المباريات ضمن المجموعة نفسها بلقاء يجمع النواعير وضيفه الوثبة الذي فاز في لقاء الذهاب (88-46).
وفي المجموعة الشمالية جرت يوم الجمعة مباراتان حيث تمكن الجلاء من الفوز على السكك (68-54) وفاز الحرية على اليرموك (86-55).
وفي كأس السيدات تأهلت أندية الفيحاء وبردى والتضامن إلى الدور الثاني من كأس الجمهورية بعد تحقيقهم الفوز على العربي وجرمانا وحطين على التوالي في ذهاب الدور الأول، ذهاباً فاز الفيحاء على العربي 66-44، وفاز بردى على جرمانا 65-48، والتضامن على حطين 51-43.
وفي مرحلة الإياب جددت الفرق الفائزة تفوقها وضمنت التأهل بجدارة، حيث فاز الفيحاء على العربي (64-34) وبردى على جرمانا (57-38) والتضامن على حطين (32-31) وفي الدور الثاني سيواجه الفيحاء الوحدة، والتضامن تشرين، وبردى قاسيون.

مقالات ذات صلة

الأحد, 27-10-2019

الدوري الممتاز في أسبوعه الثاني.. الشرطة في الصدارة وتشرين يقسو على الوحدة … الزعيم يستعيد بريقه والاتحاد مستمر بالسقوط

الأحد, 27-10-2019

غرناطة على موعد مع الصدارة وسوسيداد وإشبيلية لمواصلة الضغط … قمة للتعويض في الأولمبيكو وأتلانتا للحفاظ على وضعه

الأحد, 27-10-2019

منتخب رجال السلة أقلع بثلاثة تجمعات والأول بالفيحاء

الأحد, 27-10-2019

قمة الفيحاء بيضاء.. وتعادل سلبي في حلب

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock