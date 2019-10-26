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جائزتان لسورية في الدار البيضاء

| الوطن

الأحد, 27-10-2019

حصد الفيلمان السوريان «جوري» و«الحبل السري» على الجائزة الكبرى وجائزة أفضل سيناريو ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، والفيلمان من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.
«جوري» من سيناريو وإخراج يزن نجدة أنزور وبطولة بيير داغر وروبين عيسى والطفلة شهد الزلق، ويتناول معاناة الطفلة جوري بعد أن فقدت أهلها في مدينة مدمرة زمن الحرب وما آلت حياتها إليه وأحلامها التي عاشتها في ظروف صعبة وبائسة.
أما «الحبل السري» فهو من تأليف رامي كوسا وإخراج الليث حجو وبطولة نانسي خوري ويزن الخليل وضحى الدبس وجمال العلي، ويتناول حكاية زوجة تدخل في مخاض مبكر ويعاني الزوج صعوبة بالغة في تأمين وصول القابلة إلى البيت جراء ظروف الحرب.

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