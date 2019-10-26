صافرة إماراتية لمباراة الصين

في خبر خاص لـ«الوطن» من العاصمة الماليزية كوالمبور كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم من دولة الإمارات لقيادة مباراة منتخبنا المنتظرة مع المنتخب الصيني ضمن مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات بطولتي كأس العالم في قطر 2022 وأمم آسيا في أستراليا 2023 المقرر إقامتها على استاد راشد بن مكتوم بمدينة دبي بالإمارات في الساعة الرابعة يوم 14 تشرين الثاني القادم، حيث يطلق الحكم الدولي الإماراتي المعروف علي العبد اللـه الصافرة وهو الذي كان فال خير على منتخبنا الوطني في مباراته بإياب التصفيات الحاسمة لكأس العالم الماضية أمام المنتخب الأوزبكي والتي احتسبت استضافتها ماليزيا وتفوق بها منتخبنا بهدف نجمنا المحترف في السعودية عمر خريبين الذي سدد ضربة الجزاء التي بعد عرقلة المخضرم فراس الخطيب، ومن اللافت هنا أن الخريبين والخطيب لن يتواجدا معاً في مباراة الصين القادمة، فالأول يتبع برنامجاً تأهيلياً جراء إصابته في الكاحل في مباراة المالديف والثاني أعلن اعتزاله في ظروف غامضة، وقد نفى بهذا الخصوص مصدر موثوق في اتحاد الكرة صحة الأحاديث التي تناولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن إمكانية توجيه الدعوة من مدرب المنتخب فجر إبراهيم له في ظل حاجة منتخبنا لخبرته في مباراة الصين وأضاف المصدر ذاته في معلومات خاصة لـ«الوطن» إن الخطيب على الأكيد لن يكون في قائمة اللاعبين الذين ستتم توجيه الدعوة إليهم رسمياً بعد أيام للسفر إلى الإمارات واللعب في مباراتي الصين والفلبين والجديد الوحيد في بعثة منتخبنا عودة مدافعنا أحمد الصالح لصفوف المنتخب بعد غيابه اضطرارياً عن مباراتنا مع منتخب غوام عقب حالة الطرد التي تعرض لها في مباراة المالديف.

وفي إشارة سريعة أيضاً عن الحكم الإماراتي علي عبد اللـه فقد سبق له أن تواجد في نهائيات بطولة كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا العام الماضي وقام بنجاح بقيادة مباراة المنتخبين الفرنسي وبيرو.

وفي موضوع منتخبنا الأولمبي فقد خاطب اتحاد كرتنا أواخر الأسبوع الماضي اتحادات الكرة في الصين وسنغافورا وكوريا الشمالية وتايلند بهدف تأمين مباراتين وديتين لمنتخبنا الأولمبي قبل توجهه إلى تايلند في الأول من كانون الثاني القادم لخوض نهائيات الأمم الآسيوية حيث يلعب الأولمبي يوم 26 من كانون الأول القادم مباراته الودية الأولى مع أحد المنتخبات الأربعة المذكورة على أن يلعب مباراته الثانية والأخيرة ضمن مبارياته التحضيرية في تايلند وعلى نفس الملعب الذي سيلعب عليه مبارياته الثلاث في الدور الأول بالبطولة مع قطر والسعودية واليابان.

كما علمت «الوطن» أن مباراة منتخبنا الافتتاحية بدورة دبي الدولية والتي ستجمعه بنظيره الإماراتي في الخامسة من مساء 13 تشرين القادم على ملعب الاتحاد الإماراتي بدبي.