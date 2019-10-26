فوز تاريخي لليستر في البريميرليغ

حقق فريق ليستر سيتي انتصاراً تاريخياً في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الجمعة في افتتاح المرحلة العاشرة عندما اكتسح مضيفه ساوثمبتون 9/صفر وهي النتيجة الأعلى لنادٍ زائر في المسمى الجديد للدوري، فرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث مقابل 22 للسيتي الذي فاز أمس على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد.

اليوم تقام أربع مباريات في ختام المرحلة فيتقابل نيوكاسل * وولفرهامبتون (3.30)، ليفربول * توتنهام، الآرسنال * كريستال بالاس، نوريتش سيتي * مان يونايتد (6.30).

وكان ليفربول المتصدر بـ25 نقطة قد حقق الفوز على توتنهام في ذهاب وإياب الموسم الماضي بهدفين لهدف، وللتاريخ فإن المباراة الأولى لمدرب ليفربول يورغن كلوب كانت أمام توتنهام في لندن لحساب المرحلة التاسعة من دوري 2015/2016، وتلك المباراة انتهت كما بدأت، والمباراة الأخيرة بين الفريقين كانت في نهائي الشامبيونزليغ 2019 وفاز ليفربول 2/صفر.

واللقاء الأخير بين اليونايتد ونوريتش كان في موسم 2015/2016 وحينها تبادلا الفوز كل منهما بملعب الآخر بواقع 2/1 للكناري و1/صفر للشياطين الحمرً.

وفي بقيت مباريات أمس سجلت النتائج التالية:

برايتون * إيفرتون 3/2، ويستهام * شيفيلد يونايتد 1/1، واتفورد * بورنموث صفر/ صفر، بيرنلي * تشيلسي 2/4.