الجيش يتجاوز الكرامة بثنائية

حصد الجيش نقاطه الثلاث الأولى بعد انتصاره على الكرامة بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفيحاء في دمشق ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري.

وبدا واضحاً منذ الدقائق الأولى للمباراة أن حامل اللقب مصمم على الظفر بنقاط المباراة وتعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام الوحدة في حين حاول الكرامة مجاراة الجيش في بعض المراحل إلا أنه عجز عن تهديد مرمى الزعيم إلا في محاولات قليلة.

الجيش دخل اللقاء بقوة معتمداً على تحركات علي خليل وثائر كروما ونجم اللقاء ورد السلامة فأهدر خليل وكروما فرصتين محققتين للتسجيل قبل أن يتمكن ورد السلامة من افتتاح التسجيل في الدقيقة ١٩ بعد مجهود فني مميز.

وبدأ الجيش اللقاء ضاغطاً لافتتاح التسجيل بشكل مبكراً فأهدر علي خليل فرصة ثمينة وارتقى فارس أرناؤوط لركلة ركنية وتابعها برأسه فوق المرمى حتى جاء هدف السبق، وانخفض بعدها رتم اللقاء قليلاً وحافظ الجيش على أفضليته وحاول تعزيز تقدمه عبر محاولات لمؤمن ناجي ويوسف الحموي أما فرص الكرامة الخطرة فاقتصرت على تسديدة لزيد غرير من خارج منطقة الجزاء علت العارضة.

في الشوط الثاني واصل الجيش أفضليته فسدد محمد شريفة كرة قوية فوق مرمى البلحوس، وفي الدقيقة 76 مرر ورد السلامة بينية رائعة للمنفرد علي خليل إلا أن البلحوس أبعد الكرة في اللحظات الأخيرة ومع اقتراب المباراة من نهايتها تقدم لاعبو الكرامة نحو المناطق الأمامية في محاولة لإدراك التعادل وكان قريباً من ذلك في الدقيقة 80 إلا أن رأسية ياسر شاهين مرت بجانب المرمى وحاول الجيش استغلال تقدم لاعبي الكرامة عبر المرتدات وفي الدقيقة 83 اخترق ورد السلامة منطقة جزاء الكرامة من الجهة اليمنى ومرر عرضية لمؤمن ناجي الذي سدد كرة أبعدها البلحوس لركنية كما تصدى البلحوس لرأسية فارس أرناؤوط في الدقيقة 84 و في الدقيقة 88 أهدر محمد براء دياربكرلي فرصة ثمينة للكرامة بعد أن استقبل تمريرة من معتز صالحاني على مشارف الجزاء وسدد كرة بجانب القائم، وفي اللحظات الأخيرة من المباراة ضاعف علي خليل النتيجة في الدقيقة 91 بعد أن تلقى تمريرة داخل الجزاء وراوغ البلحوس وأودع الكرة في شباك الكرامة ليعلن بعدها الحكم نهاية المباراة بفوز حامل اللقب بثنائية نظيفة.