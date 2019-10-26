نانت يفشل بتقليص الفارق مع المتصدر وكلاسيكو فرنسا في ملعب الأمراء

تختتم منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي بالقمة الأكثر إثارة وجماهيرية في بلاد العطور وتجمع ممثل العاصمة سان جيرمان وبطل الجنوب مرسيليا في مواجهة قد تكون الفرصة الأخيرة للثاني من أجل البقاء منافساً على اللقب الغائب عنه منذ 2011 على حين ستكون ضربة مزدوجة للباريسي للابتعاد في الصدارة ولمعادلة الأرقام مع ضيفه وإبعاده نهائياً من الطريق نحو اللقب الثالث على التوالي وقبل القمة يحاول سانت إيتيان مواصلة الانتصارات على حساب ضيفه أميان، أما رين فيسعى لإيقاف سلسلة النتائج السلبية عندما يستضيف تولوز.

ديربي الاتجاهين

قبل أن يصبح سان جيرمان القوة الضاربة محلياً والقطار الذي يصعب إيقافه كانت مبارياته مع مرسيليا تحمل طابعاً مميزاً لأسباب عديدة، أهمها ديموغرافي، فممثل العاصمة يعبر عن تطلعات الفرنسيين (الأقحاح) وهو رمز للعاصمة التي تحاول مجاراة بقية المدن كروياً، بينما مرسيليا هو أحد أقطاب كرة القدم هناك وتعد غالبية مشجعيه من المهاجرين أو (الغرباء) ولأن الأمور أصبحت أكثر سجالاً على مستوى الإنجازات بين الباريسي وبقية الأندية العريقة الأخرى فقد أخذت المواجهة منحىً آخر لتصبح لقاءات مثل مواجهته مع ليون ومرسيليا من الكلاسيكيات المنتظرة للجماهير الفرنسية ومتابعي كرة القدم هناك من عشاق الكرة في العالم.

اليوم يتجدد كلاسيكو الشمال والجنوب والأمور كلها في مصلحة سان جيرمان متسيد الليغ آن في العقد الحالي ويبدو في طريقه إلى اللقب التاسع وبه سيعادل عدد ألقاب مرسيليا وهو ما لا يتمناه أنصار الأخير والأهم أن الباريسي متفوق على نظيره خلال ثماني سنوات أخيرة فلم يخسر أمامه منذ 2011، ويحتل مرسيليا المركز الرابع بفارق 8 نقاط عن المتصدر وهو الذي حقق فوزين وتعادلين وخسارة واحدة خارج فيلدروم على حين سجل الباريسي 4 انتصارات وهزيمة واحدة في البارك دوبرنس.

تاريخياً التقى الفريقان 96 مرة بكل المسابقات والغلبة للباريسي بواقع 42 فوزاً مقابل 32 لمرسيليا و22 تعادلاً ويعود تفوق سان جيرمان إلى مسابقات الكؤوس حيث لم يخسر سوى مرة واحدة خلالها بينما مازال مرسيليا يتقدم بالدوري بواقع 32 فوزاً و31 للباريسي و19 تعادلاً، أي إن فوز الباريسي سيضعه على قدم المساواة في عدد مرات الفوز بالليغ آن.

عودة الأخضر

لم تكن بداية سانت إيتيان على ما يرام هذا الموسم فبعد فوز بالجولة الأولى نسي لغة الانتصارات لست جولات كاملة فتراجع إلى مثلث المؤخرة قبل أن يسترد نغمة الفوز مسجلاً ثلاثة انتصارات كاملة وضعته بالمركز العاشر ويحاول مواصلة التقدم على غرار الموسم الماضي الذي حل فيه بالمركز الرابع مفوتاً فرصة العودة إلى دوري الأبطال في الأسابيع الأخيرة واليوم ستكون فرصته لفوز رابع على التوالي عندما يستقبل أميان، وكان الأخضر فاز عليه مرتين في الموسم قبل الماضي قبل أن يتعادلا مرتين بالموسم الماضي.

مباريات اليوم

رين * تولوز (4.00)، سانت إيتيان * أميان (6.00)، سان جيرمان * مرسيليا (10.00).