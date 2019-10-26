القمة الجماهيرية في اللاذقية حسمها البحارة بثلاثية نظيفة

تجاوز تشرين كبوة النواعير بسرعة وحقق فوزاً كبيراً على الوحدة بثلاثة أهداف نظيفة.

فوز تشرين كان مستحقاً قياساً للأداء الذي قدمه طيلة شوطي المباراة فيما لم يظهر الوحدة بالمستوى المأمول وتركت الخسارة غصة كبيرة في قلب أنصاره الذين رافقوه إلى اللاذقية وشجعوه بحرارة وخرجوا غير مصدقين ما جرى لفريقهم.

وقدم تشرين شوطاً متميزاً وفرض لاعبوه إيقاعهم على مجرياته وسيطروا على خط الوسط بشكل كبير وأقفلوا مفاتيح لعب الوحدة واستطاع كامل حميشة الحد من خطورة الأومري في الوقت الذي كانت فيه تحركات محمد مالطا وعلاء دالي وباسل مصطفى تقلق مدافعي الوحدة وحارسهم طه موسى الذي تصدى لكرات خطرة، فيما غاب هجوم الوحدة تماماً وظهر الأومري بتسديدتين من مباشرتين تعامل معهما المدنية بحرفنة.

في الدقيقة (20) يمرر كامل حميشة كرة جميلة إلى علاء دالي نجم المباراة فيخترق دفاع الوحدة ويتعرض لعرقلة احتسبها البصلحلو حكم المباراة ركلة جزاء ترجمها محمد مرمور هدفاً لفريقه وفي الدقيقة (33) يرفع باسل مصطفى كرة جميلة لمنطقة دفاع الوحدة سجل منها الشاب محمد مالطا غير مراقب برأسه الهدف الثاني لفريقه.

توقع الجميع أن يظهر الوحدة بشكل أفضل في الشوط الثاني ونجح في ذلك لدقائق فقط في بدايته خاصة مع دخول الشلحة والعكيل وكان هناك بعض الكرات على مرمى تشرين لكنها لم تكن بالخطورة المطلوبة ليعود تشرين لاستلام زمام المبادرة ويسيطر على المجريات من جديد ويسجل هدفاً ثالثاً عبر علاء دالي من تسديدة جميلة من على خط الـ16 عن يسار الموسى، حاول بعدها الوحدة العودة للمباراة وتسجيل هدف على الأقل، ولكن كل المحاولات باءت بالفشــل وعرف لاعبــو تــشرين كيف يســيطرون على الوضع وينهون المباراة كما يحبون وجمهورهم خرج سعيداً بفوز مستحق وأداء ممتع طمأنهم على أن فريقهم لن يكون إلا منافساً قوياً.

عين الوطن

• تابع المباراة نحو 15 ألف متفرج ولم تعهد لأحد وقامت الإدارة بضبط الأبواب.

• رافق الوحدة كوكبة من أنصاره شجعت بحماسة ولكن النهاية أحزنتهم كثيراً.

• شارك خالد مبيض مع فريقه تشرين في الدقائق الأخيرة بعد شفائه من الإصابة.

• استحق لاعب تشرين علاء دالي لقب نجم المباراة حيث سجل هدفاً وتسبب في ركلة الجزاء وأقلقت تحركاته مدافعي الوحدة، كما قدم الشابان كامل حميشة ومحمد مالطا أداء لافتاً.

• أنذر الحكم الدولي عبد الله بصلحلو مدرب الوحدة رأفت محمد بسبب اعتراضاته المتكررة.