المحافظ لرئيس بلدية اللاذقية يجب أن تبقي بابك مفتوحاً للجميع

أدى رئيس مجلس مدينة اللاذقية نبيل أبو كف وأعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس المدينة القسم القانوني، أمام محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، الذي دعاهم إلى ضرورة ربط العمل والإخلاص به بما ينسجم مع انتصارات الجيش العربي السوري وتضحياته على أرض الميدان.

وخلال اجتماعه مع المكتب التنفيذي المؤقت، شدد السالم على الجدية بالعمل ومتابعته بتحقيق نتائج إيجابية على مستوى الخدمات لاحقاً، مشيراً إلى العمل بالتعاون والتشاركية لمعالجة التراكمات السابقة في عمل مجلس المدينة.

وقال السالم لـ«الوطن»، إن العاملين في الشأن العام يجب أن تكون أبوابهم مفتوحة للجميع، وأن يكونوا خادمين للمواطنين وصادقين في التعامل معهم، مضيفاً إن ما يحكم عملهم هو الوجدان والضمير.

وأشار محافظ اللاذقية إلى أن المجلس يجب أن يضع معالجة لموضوع إشغالات الأرصفة والمقاهي والمحال العامة بإيجاد أسواق بديلة، قائلاً إنه بعد حل مجلس المدينة السابق بلغت التحصيلات المالية نحو 650 مليون ليرة سوريّة، وفق إجراءات لم تكلف المحافظة مجهوداً إضافياً، منوهاً بأن المجلس السابق كان بإمكانه القيام بها.

وحول عمل مديرية الشؤون الصحية، لفت السالم إلى ضرورة متابعة جدية عمل المديرية التي تتعلق بصحة الناس ومنح التراخيص لمن يحق له من دون مماطلة أو إعطاء تراخيص مؤقتة لأشخاص لا يمكنهم الترخيص مستقبلاً.

وأكد السالم متابعة المخطط التنظيمي للمدينة وإنجاز المناطق التنظيمية قيد الدراسة لضمان مصالح المواطنين وتسهيل معاملاتهم، مشدداً على ممارسة العمل بشفافية ووضوح ومعاملة طلبات الناس وفق مضمونها دون الالتفات لأسماء أصحاب هذه الطلبات.

وعن أعمال المجلس، وجّه السالم بضرورة عقد اجتماعات دورية بين مجلس المدينة وشركة النقل الداخلي وفرع المرور لتقييم عمل خطوط النقل الداخلي وخطوط سير سرافيس النقل الجماعي والمواقف المعتمدة لتقديم خدمة أفضل لجميع الأحياء، مشيراً إلى العمل لتعزيز جهود عمال النظافة وإلزام أصحاب المحاضر بتسوير عقاراتهم المعدة للبناء وتشجير الحدائق وتنظيفها.

وأضاف السالم يجب العمل على متابعة عقود صيانة الطرقات والتأكد من آليات تنفيذها على أرض الواقع، مع الحفاظ على أملاك البلدية وإيجاد مصادر دخل ومشاريع جديدة لها، متمنياً للمكتب الجديد التوفيق وأن يكون أعضاؤه على قدر المسؤولية.

من جهته، أكد رئيس المجلس أبوكف العمل على تحسين صورة عمل المجلس، مشيراً إلى العمل خلال المرحلة المقبلة على متابعة كل القضايا المطلوبة منه في صلب مهامه.

ولفت أبو كف إلى أن المجلس الجديد سيعمل خلال المرحلة المقبلة لمتابعة القضايا المطلوبة منهم في صلب مهامهم والعمل على أرض.