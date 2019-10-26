تقرير تفتيشي يكشف عدم التزام أطباء المشفى الوطني بالمناوبات … مدير الصحة: لا يمكن إلزام الأطباء بالبقاء بعد الدوام الرسمي لأنهم سيتركون المشفى كلياً

نتيجة الشكاوى العديدة من عدم وجود الكادر الطبي في المشفى الوطني في أوقات الدوام تم تكليف فرع الهيئة والرقابة والتفتيش في السويداء لإجراء رقابة آنية على المشفى للتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة ولا سيما مدى التزام الكادر الطبي والإداري بالدوام وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.

وجاءت النتيجة في التقرير التفتيشي المعتمد رقم 11/435/1 تاريخ 25/8/2019 لتشير إلى عدد من الملاحظات أولها غياب عدد من الأطباء العاملين في المشفى بتاريخ إجراء الرقابة ودون إذن رسمي ومغادرة للأطباء الأخصائيين يوميا المشفى الوطني عند الساعة 11 ونصف بحسب بصمة المغادرة على جهاز مراقبة الدوام.

إضافة إلى عدم وجود الأطباء الأخصائيين المناوبين بالفترة المسائية وذلك بحسب الجولات المسائية التي قام بها معدا التقرير مع اكتشاف وجود نقص في عدد من الأدوية في قسم التوليد والكلية وفي أدوية قسم العناية المشددة فضلاً عن حاجة المشفى إلى عدد من التجهيزات واللوازم منها معقم العمليات -طاولات مخاض- سكيف لغرفة العمليات مع وجود أجهزة معطلة بحاجة إلى صيانة وإصلاح.

كما أشار التقرير إلى الحاجة إلى وضع ضوابط لتحسين العمل في قسم العمليات لجهة الالتزام بالموعد المحدد لإجراء العمل الجراحي من قبل الجراحين والمخدرين واحترام قواعد الدخول والخروج من القسم، إضافة لعدم وجود تدفئة في غرف العمليات الجنوبية ونقص بعض التجهيزات وعطل في الأضواء السقفية وإضافة لحاجة القسم إلى تخصيص غرفة خاصة بالإنعاش فضلاً عن تفضيل مرضى العيادات الخاصة من قبل الكادر الطبي على مرضى المشفى وقيام الطبيب المقيم بالتوقيع على طبلات المرضى بدلاً من الطبيب الأخصائي.

ولفت معدا التقرير إلى أنه تم تداول الملاحظات مع مدير صحة السويداء ومدير المشفى اللذين أكدا أنه لا يمكن إلزام أطباء الاختصاص بالبقاء بعد الدوام الرسمي لان إلزامهم سيؤدي إلى تركهم العمل في المشفى بسبب نقص الكادر الطبي أما نقص بعض الأدوية واللوازم والتجهيزات التي تحتاجها أقسام المشفى والأجهزة المتعطلة فسيتم العمل على تداركها.

وانتهى التقرير التفتيشي إلى اقتراح فرض عقوبة الإنذار بحق كل من الأطباء العاملين في المشفى لعدم وجودهم في أقسامهم أثناء الجولات الصباحية التي تمت قبل الساعة 11 ونصف صباحاً واعتبار غيابهم إجازة خاصة بلا أجر وهم (ن،ك) (د،ص) (س،ق) في قسم التوليد (س،ف) (ب،ح) (ن،خ) قسم العظمية (س،ا) (م،ش) (ح،ا،ح) من قسم الجراحة العامة والأشعة (خ،م) (ا،ش) (ط،س) (ف،م) (ج،ب) (ا،ش) من قسم جراحة الفم والفكين والأطباء الأخصائيون لتغيبهم عن مناوبتهم المسائية وهم (ب،ع) قسم الجراحة العصبية (ج،س) قسم الداخلية العصبية (ع،ش) قسم القلبية (س،س) قسم الصدرية (ن،ص) قسم الأذنية (ج،ح) قسم العناية المشددة إضافة إلى الأطباء المقيمين غير المتواجدين أثناء مناوباتهم في أقسام العظمية والغدد والجراحة العامة والمخبر المركزي وقسم جراحة الفم والفكين هم (ح،س) (ث،ا،م) (ا،ج) (ص، ف) (ر،م) (خ،ج) (ض،ز) (ق،ح) (ل،ش) (م،ب) (ك،ح).

كما طالب معدا التقرير بضرورة التأكيد على الأطباء الأخصائيين الالتزام بالدوام الرسمي والالتزام بالمناوبات في المشفى والتوقيع على الطبلات الخاصة بالمرضى، وفيما يتعلق بالاستطبابات المقدمة لهم إضافة إلى دراسة إمكانية تزويد أقسام المشفى الوطني بما يحتاجه من معقم عمليات -طاولات مخاض- مكيف لغرفة العمليات لزوم قسم التوليد -جهاز المثقب الطبي في قسم العظمية وزيادة عدد الحواضن في قسم الأطفال وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة والعمل على صيانة وإصلاح التجهيزات المعطلة في المشفى (ثلاثة أجهزة غسل في قسم الكلية /جهاز مص مفرزات نقال /جهاز قياس أكسجة مريض في قسم الجراحة العامة) وإجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه في المشفى إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التدفئة في غرفة العمليات وصيانة الأضواء السقفية بالقسم وتأمين غرفة إنعاش.