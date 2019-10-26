طرطوس تستعد لـ«الاستثمار السياحي» و62 مشروعاً تعرض للمستثمرين

تنتظر طرطوس انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي 2019 أواخر الشهر الحالي وبغضّ النظر عن المشروعات السياحية التي ستعرض وعدد رجال الأعمال والمستثمرين الذين تمت دعوتهم لحضور هذا الملتقى إلا أن الآمال تبدو كبيرة هذه السنة ليست لجهة المشروعات السياحية الطرطوسية فقط بل على مستوى البلد بأكمله وخاصة مع مباشرة ملامح إعادة الأعمار في أكثر من اتجاه، ومع وصول عدد المشروعات التي ستعرض إلى 62 مشروعاً، منها أربعون للجهات العامة واثنان وعشرون للجهات الخاصة.

وفي إطار الاستعداد لإقامة الملتقى ترأس محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى اجتماع اللجنة السياحية في طرطوس وأكد خلاله أنه باهتمام ودعم من رئيس مجلس الوزراء وتقديراً لتضحيات هذه المحافظة سينعقد الملتقى في طرطوس وسيشهد حضور العديد من المستثمرين العرب والأجانب مشيراً إلى أنه سيشهد ندوات تسويقية لمشروعات طرطوس ومحاضرات تعريفية.

كما وجه بضرورة التنسيق بين مديرية الثقافة والسياحة للتعاون والتنسيق لإظهار الوجه السياحي والتنموي لطرطوس بما في ذاك تجهيز فيلم ترويجي عن طرطوس يعرض على الشاشات الإعلانية، مؤكداً تشكيل لجان وتعاون الجميع لإظهار المحافظة بمظهرها اللائق والترويج للمشروعات فيها للاستفادة من فرص الاستثمار ووجه بضرورة إنجاز الترتيبات اللوجستية بكل النواحي ولا سيما النظافة والتعشيب لمداخل المدينة والاستمرار بحملات النظافة على الكورنيش البحري أيضاً ووجه بإقامة بعض النشاطات الثقافية تزامناً مع الملتقى كما وجه بتشكيل لجنة إعلامية للترويج بالشكل الأمثل لهذا الحدث الاقتصادي المهم على مستوى سورية.

وفي الختام استمع لبعض طروحات الحضور ومداخلاتهم مؤكداً أن هذا الاجتماع بمنزلة الركيزة الأولى التعريفية بالملتقى وسيتبعه اجتماعات دورية بحضور المعنيين كافة والمكتب التنفيذي للوصول لنتيجة مرضية ومحققة للهدف الاقتصادي الكبير للمحافظة.