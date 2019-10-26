بتكلفة تفوق النصف مليار.. تأمين مؤكسجات دم لمشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق … خضر لـ«الوطن»: ألفا عملية جراحة قلب أجريت للكبار والأطفال منذ بداية العام

وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تتضمن عقدين لوزارة الصحة لمصلحة «الهيئة العامة لمستشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق».

ويشمل العقد الأول تقديم مؤكسجات دم غشائية مطلية للرضع والكبار بقيمة /377/ مليون و500 ألف ليرة، في حين يتضمن الثاني تقديم مؤكسجات دم غشائية مطلية للأطفال «الرضع- واليافعين» بقيمة / 165/ مليوناً و375 ألف ليرة، بهدف تأمين حاجة المشافي العامة والقطاع الصحي بمستلزمات عملها والأدوية اللازمة، ويساهم في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين مدير عام مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق حسام خضر أنه تم تأمين مؤكسجات الدم لعمل المشفى، منوهاً بأن وجود المؤكسجات مهم وأساسي لإجراء أي عملية جراحة قلب سواء للكبار أو الأطفال، مبيناً أن أي عملية بحاجة إلى دارة قلب اصطناعية (مؤكسج) ومن دونها لا يمكن إجراء أية عملية.

ولفت خضر إلى أن المشفى تحتوي على جزء بسيط من المؤكسجات، وتم رفدها بأعداد إضافية منها لازمة لعملها لمدة عام، منوهاً بأنه تم رفد مشفى الباسل بنحو 150 مؤكسج ضمن إطار التنسيق بين المشافي لعدم توقف العمل والاستمرار بتقديم مختلف الخدمات، مضيفاً: إن هناك كميات جيدة من المؤكسجات للكبار ولكن هناك نقصاً فما يخص عمليات الأطفال الأمر الذي استدعى تأمين المؤكسجات ليصبح هناك عدد كاف منها لازم لعمل المشفى وإجراء العمليات اليومية، علماً أن كل مريض بحاجة إلى مؤكسج.

وبين خضر أن المشفى تجري يومياً 5 عمليات للكبار، وعمليتين للأطفال، ذاكراً أن عدد العمليات المجراة منذ بداية العمل وصل إلى ألفي عملية، 1400 منها للكبار و600 للأطفال، مع متابعة تأمين جميع المستلزمات والتجهيزات والأدوية ضمن عقود تؤمن عن طريق وزارة الصحة، مضيفاً: إن عدد المراجعين يومياً يصل إلى 400 مراجع، ويوجد في المشفى 125 سريراً، و5 غرف عمليات للكبار والأطفال.

وأشار مدير عام المشفى إلى أن تبعية شعبة جراحة القلب عند الأطفال أصبح لمشفى الأطفال الجامعي، الأمر الذي ينعكس على صعيد رفع مستوى ونوعية العمل من جهة ويزيد من استقبال حالات أكثر والمزيد من العمليات، مع استمرار مشفى جراحة القلب باستقبال حالات الأطفال لعمر محدد.

وبيّن خضر أن المشفى تضم 450 من الكادر الطبي والتمريضي والإداري، في ظل وجود 15 جراح قلب ، و10 أطباء قلبية، ويوجد 230 من الممرضين ومختلف الكادر، مؤكداً حاجة المشفى لعدد من الفيزيائيين وتمت مراسلة وزارة التعليم العالي لإمكانية تأمين فيزيائيين يعملون على المؤكسجات.