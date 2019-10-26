بكين: خطاب بينس بشأن هونغ كونغ مملوء بالتحيز والأكاذيب السياسية

أكدت الصين أن خطاب نائب الرئيس الأميركي مايك بينس بشأن هونغ كونغ ينم عن الغطرسة والنفاق عدا كونه مملوءاً بالتحيز والأكاذيب السياسية، في وقت قالت الشرطة البحرية بمقاطعة فوجيان جنوبي الصين أنها ضبطت مؤخراً نحو 700 طن من منتجات النفط المهربة في البحر بالقرب من مدينة نينغده، وهي تحقق مع الجهات التي قامت بالتهريب.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيانغ قولها في مؤتمر صحفي: إن «الحكومة الصينية تدافع بقوة عن سيادتها وسلامتها ومصالح التطوير فيها» مشددة على أن شؤون تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ هي شؤون داخلية صينية محضة وأن الصين لن تسمح أبداً لأي قوى خارجية بالتدخل.

وتابعت هوا: «ننصح بعض الأميركيين بأن يلقوا نظرة جيدة على أنفسهم في المرآة ويقروا بمشكلاتهم الداخلية ويديروا شؤونهم ويتوقفوا عن الحديث بكلام فارغ عن العالم ويبتعدوا عن الخدع التي لا تنفع أحداً وذلك بأسرع وقت ممكن».

وأعربت المتحدثة الصينية عن معارضة بلادها القوية وسخطها إزاء خطاب بينس الذي يشوه عمداً النظام الاجتماعي في الصين وحقوق الإنسان والظروف الدينية وينتقد بشكل سافر سياسات الصين الداخلية والخارجية.

وكان بينس زعم بأن الصين «تضيق على الحقوق والحريات» في هونغ كونغ وأن الولايات المتحدة تقف مع المحتجين هناك.

إلى ذلك أكد مسؤول بارز بالحزب الشيوعي الصيني أمس على فهم طريق التنمية الصينية، خلال كلمته التي ألقاها في الحفل الافتتاحي للدورة الرابعة لمؤتمر فهم الصين في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ.

وقال هوانغ كون مينغ وهو عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس إدارة الدعاية باللجنة المركزية للحزب: إن الصين تتبع طريق تنمية يتسم بالاستقلال والاعتماد على الذات والعمل الجاد.

وأضاف هوانغ: إنه طريق للإصلاح والابتكار يهدف لتحقيق التحديث الاشتراكي مع وضع ظروف الصين الوطنية الأساسية في الاعتبار.

وأكد هوانغ على أن إعطاء الأولوية لمعيشة الشعب، والالتزام بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، والسعي لتحقيق المصالح المشتركة للبشرية تعد أيضاً عناصر أساسية في طريق التنمية.

ويشارك في الحدث الذي يستمر يومين نحو 600 شخص، من بينهم أكثر من 30 من السياسيين والخبراء الإستراتيجيين والباحثين ورواد الأعمال المشهورين عالمياً.

من جهة أخرى قالت الشرطة البحرية بمقاطعة فوجيان جنوبي الصين: إنها ضبطت مؤخراً نحو 700 طن من منتجات النفط المهربة في البحر بالقرب من مدينة نينغده.

وخلال عملية دورية، اعترضت الشرطة ناقلة نفط مشتبهاً بها تحاول الهرب. وأظهر التفتيش أن الناقلة لم تستطع تقديم أي شهادة للناقلة أو المنتجات النفطية الموجودة على متنها.

وضبطت الشرطة أيضاً 160 ألف يوان (حوالي 22648 دولار أميركي) من الناقلة.

وما زال التحقيق مستمراً.