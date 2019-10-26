سورية

الجامعة العربية تتنصل من موقفها بشأن العدوان التركي

| الوطن - وكالات

الأحد, 27-10-2019

رغم ضعف موقف الجامعة العربية من العدوان التركي ضد سورية والمتمثل في قرارها «النظر في اتخاذ إجراءات ضد تركيا»، أقدمت على التنصل منه من خلال اعتبار أن هذا القرار «أمر سيادي» للدول العربية، وكل دولة يحق لها اتخاذ الإجراءات التي تريدها بما يخدم مصالحها.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي حول كيفية تبلور موقف الجامعة ضد دخول قوات تركية إلى الأراضي السورية في إطار العدوان الذي يشنه النظام التركي، وفق وكالة «سبوتنيك»: إن «ما تم تضمينه في القرار هو النظر في اتخاذ إجراءات، وهذا أمر سيادي للدول العربية، وكل دولة يحق لها اتخاذ الإجراءات التي تريدها بما يخدم مصالحها، لكن لا يوجد آلية موحدة لتلك الإجراءات».
وبعد أن قامت دول أعضاء فيها بدعم وتمويل الحرب الإرهابية التي تشن على سورية، عقد مجلس الجامعة، الشهر الجاري اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، لبحث العدوان التركي على شمال سورية بناء على طلب من مصر.
واتفق المجتمعون حسب بيان أصدروه على «النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة ضد تركيا على خلفية عمليتها العسكرية شمال سورية، ومراجعة مستوى العلاقات معها»، مطالبين إياها «بكفّ عدوانها».
ويرى مراقبون في تصريحات زكي التفافاً ومراوغة ومحاولة للتنصل من موقف الجامعة الضعيف أصلاً من العدوان التركي، خصوصاً أنها منذ الاجتماع الطارئ لم تتخذ أي إجراء.
وحول وجود اختلاف بشأن الطلب من سورية العودة إلى الجامعة، في ظل طلبات رسمية من دول عربية بعودة سورية ومعارضة دول أخرى، قال زكي في تصريحاته: إنه لم يتحقق توافق تام حتى الآن حول هذه المسألة داخل الجامعة.
كلام زكي جاء على هامش منتدى «مسك» للإعلام، الذي تنظمه السعودية في القاهرة.
ورداً على بيان الجامعة حينها قال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان: إن «الجامعة العربية لا تعكس النبض الحقيقي للشارع العربي، وقد فقدت شرعيتها»، ووصف قرارها، بخصوص العدوان، بأنه «متخبط ومتناقض ولن يقدم أو يؤخر».

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