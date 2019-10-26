برجك اليوم – الأحد 27 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان اضبط انفعالاتك واهتم بمسيرتك وتجنب ارتكاب بعض الهفوات الصغيرة ولا تغضب من محاولات العرقلة حولك وأنصحك بالحذر من علاقاتك المتوترة وخاصة مع الشريك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار التزم بأهدافك وكثّف جهودك وتغلب على مزاجك الرديء واسع باتجاه الضروري فاليوم للعمل أو للضغط، وهو يحتاج إلى لطفك وجهدك لإنهاء كل ما هو ضروري وما هو مطلوب.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تمتلك إرادة للتواصل مجدداً مع المحيطين من حولك سواء أكان عملياً أم شخصياً، فاليوم لتحسن أمورك العملية وليلمع نجمك في محيطك العملي والشخصي وكل ما حولك يخدم أمانيك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز حاول أن تنهي أمورك لأنك قد تصطدم بمشاكل تعوق تفكيرك ومساعيك، فالأمور العائلية ستشغلك عن المواضيع العاطفية إن لم أقل إنها قد تتداخل.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب سيبدأ يومك بتفاهم مع المحيط سببه اعتذار من تحب منك وقد تبادر أنت لتعتذر ممن أخطأت في حقهم أو في مهمة تنجزها وقد تحصل فيها على ما يفرح قلبك ويغير حياتك إلى الأفضل.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول ستكثر موجات الصرف المفاجئ أو التفريط المفاجئ من دون أسباب ما يسبب ندماً، وقد يجعلك تثق في من حولك مادياً لتكتشف خطأك لذلك يجب التحذير من تصديق الوعود.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تتسلط عليك الأضواء فتشرق بعزيمة واحرص على إثبات قدراتك فاليوم للحيوية، فاحتفظ بهدوئك لأن سحرك هو الذي يفتح لك أبواب النجاح فلا تتردد في قراراتك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني خطوات انسحابية تقوم بها حتى لو كانت عن طريق العزلة وكأن طاقتك قد سحبت منك، وقلبك يدلك على الحقيقة فأنت تشعر بمن يسيء لك ولكن تتضايق أكثر من ابتسامة في وجهه كأنه مثال للبراءة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تحركات جيدة لترتب أمورك على الصعيد العائلي والعاطفي وقد تجتمع في مناسبة سعيدة مع أشخاص أنت تحبهم وافتقدتهم في الأيام السابقة عائلياً وعاطفياً.. تصالحهم.. أو تغفر لهم.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني انتبه قليلاً إلى أمورك فقد تشعر أنك مهتز وأن فاعليتك وتأثيرك قليلان على المحيط، وعلى كل أنت متسرع قليلاً في الردود على أقوال وأخبار تسمعها أو محطات قد تعاني منها من بعض التعب.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط الظروف ستكون مساعدة لتقديم الاعتذار أو التراجع عن قرارات سابقة، وقد تكتشف أن الشريك محق في بعض الأمور وبإمكانك الوصول إلى نقاط الاختلاف.