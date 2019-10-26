سورية

(أول 15 اسماً يشكلون اللجنة المصغرة) … «الوطن» تنشر أسماء أعضاء اللجنة الدستورية المدعومين من الحكومة السورية

الأحد, 27-10-2019

«الوطن» تنشر أسماء أعضاء اللجنة الدستورية المدعومين من الحكومة السورية

١- أحمد الكزبري
٢- أمل يازجي
٣- جميلة الشربجي
٤- أشواق عباس
٥- أحمد عرنوس
٦- أمجد عيسى
٧- رياض طاوز
٨- محمد خير العكام
٩- جمال قادري
١٠- محمد عصام هزيمة
١١- هيثم الطاس
١٢- دارين سليمان
١٣- عبد الله السيد
١٤- نزار سكيف
١٥- محمد أكرم عجلاني
١٦- عيسى المخول
١٧- نزار صدقني
١٨- حسين فرحو
١٩- محمد علاء تيناوي
٢٠- محمد ماهر قباقيبي
٢١- سعيد نحيلي
٢٢- عبد القادر قبلان
٢٣- نورا اريسيان
٢٤- موعد ناصر
٢٥- خالد العبود
٢٦- محمد براء قاطرجي
٢٧- رضوان مصطفى
٢٨- رائدة وقاف
٢٩- حسن الأطرش
٣٠- جانسيت قاظان
٣١- محمد خير كنيهر
٣٢- ايهم الحوراني
٣٣- تركي حسن
٣٤- محمد ماهر العلبي
٣٥- شيرين اليوسف
٣٦- صفوان القربي
٣٧- خالد خزعل
٣٨- فهد العدوي
٣٩- بشير الحلبوني
٤٠- مهى العجيلي
٤١- أنيسة عبود
٤٢- طريف قوطرش
٤٣- عبد القادر عزوز
٤٤- غسان عباس
٤٥- جازية الشيخ علي
٤٦- موسى عبد النور
٤٧- ريمون هلال
٤٨- طالب قاضي أمين
٤٩- إيهاب حامد
٥٠- زياد هزاع

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