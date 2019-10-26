منها 322 ألفاً دخلت سورية.. و2355 ترانزيت … 413 ألف سيارة عبرت نصيب منذ افتتاحه

كشفت وزارة النقل أن أعداد المركبات الداخلة والخارجة عبر معبر نصيب بلغ 413138 سيارة بمختلف أنواعها منذ افتتاحه في العام الماضي منها أكثر من 322 ألفاً دخلت الأراضي السورية.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن عدد سيارات الترانزيت عبر الأراضي السورية بلغ 2355، مشيرة إلى أنه عدد السيارات الخارجة بلغ 197306.

وأشار التقرير إلى تغيير أعداد الباصات الداخلة والخارجة من معبر نصيب خلال العام الحالي فدخل في أيلول الماضي 642 وخرج 643 باصاً.

وتناول التقرير تغييرات أعداد المركبات السياحية الخاصة الداخلة والخارجة خلال العام الحالي فانخفضت الأعداد في بعض الأشهر، موضحاً أرقام كل شهر مع التغيرات التي طرأت في هذا الموضوع.

وفيما يتعلق في تغيير أعداد المركبات السياحية العامة الداخلة والخارجة أوضح التقرير أن عددها انخفض في بعض الأشهر مثل أن عدد السيارات الداخلة في شهر آذار 11691 سيارة وفي نيسان انخفض العدد إلى 9962 سيارة.