قسومة: ستبقى على حالها.. وسيروب: أصبحت بيد التجار … «التموين»: لم نلغ تحرير المواد الرئيسة

أكدت مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ميس البيتموني أنه لن يطرأ أي تغيير على الأسعار وهذا ليس بالشيء الجديد، كاشفة أنه فقط تم الانتقال من التسعير المكاني إلى المركزي وذلك لا يعد إلغاء تحرير لأسعار المواد بعدما كانت هناك مواد تسعر من المديريات وأخرى من الوزارة.

وأعلنت الوزارة الأسبوع الماضي عن تسعير 12 مادة أساسية مركزياً ما بدا وكأنه إلغاء لتحرير أسعارها، واشتمل منها السكر والأرز والزيوت والسمون والشاي والمتة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت البيتموني أن التجار يقدمون بيانات تكلفة لموادهم لتسعرها الوزارة وإصدار الصك السعري لكل حلقات الوساطة التجارية منذ فترة طويلة.

ورأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فايز قسومة لـ«الوطن» بأن الأسعار في السوق لن تتأثر بالقرار وسوف تبقى على حالها من دون أن تنخفض.

وتوقعت الأستاذة بكلية الاقتصاد رشا سيروب أن التجار لن يلتزموا بالتسعير المركزي للمواد، لأن الواضح أن السوق أصبحت بيدهم.