الأولى

قسومة: ستبقى على حالها.. وسيروب: أصبحت بيد التجار … «التموين»: لم نلغ تحرير المواد الرئيسة

| وفاء جديد

الأحد, 27-10-2019

أكدت مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ميس البيتموني أنه لن يطرأ أي تغيير على الأسعار وهذا ليس بالشيء الجديد، كاشفة أنه فقط تم الانتقال من التسعير المكاني إلى المركزي وذلك لا يعد إلغاء تحرير لأسعار المواد بعدما كانت هناك مواد تسعر من المديريات وأخرى من الوزارة.
وأعلنت الوزارة الأسبوع الماضي عن تسعير 12 مادة أساسية مركزياً ما بدا وكأنه إلغاء لتحرير أسعارها، واشتمل منها السكر والأرز والزيوت والسمون والشاي والمتة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت البيتموني أن التجار يقدمون بيانات تكلفة لموادهم لتسعرها الوزارة وإصدار الصك السعري لكل حلقات الوساطة التجارية منذ فترة طويلة.
ورأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فايز قسومة لـ«الوطن» بأن الأسعار في السوق لن تتأثر بالقرار وسوف تبقى على حالها من دون أن تنخفض.
وتوقعت الأستاذة بكلية الاقتصاد رشا سيروب أن التجار لن يلتزموا بالتسعير المركزي للمواد، لأن الواضح أن السوق أصبحت بيدهم.

مقالات ذات صلة

الأحد, 27-10-2019

آلية لوضع المشروعات على «طبق من ذهب» للاستثمار … خميس: الخطوات باتجاه النمو الاقتصادي بطيئة

الأحد, 27-10-2019

السيدة أسماء الأسد تستقبل 24 مدير مدرسة نال طلابها العلامة التامة بالتعليم الأساسي وأوائل الثانوية

الأحد, 27-10-2019

التظاهرات دخلت أسبوعها الثاني والجيش اللبناني يحذر من الممارسات المسيئة … مسيرات مؤيدة للرئيس عون ورفع السرية المصرفية يفتتحها وزير الدفاع

الأحد, 27-10-2019

«عدم الانحياز» تعارض انتهاك وحدة وسلامة الأراضي السورية … المقداد: الاعتداءات علينا تقوض العملية السياسية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock