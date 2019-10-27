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إرسال إنسان آلي للبحث عن المياه على القمر

| وكالات

الإثنين, 28-10-2019

أعلنت إدارة الطيران و​الفضاء​ «ناسا» الأميركية أنها سترسل إنساناً آلياً في حجم عربة الغولف إلى القمر في عام 2022 للبحث عن مكامن للمياه تحت سطحه، وذلك في مسعى لتقييم المورد الحيوي قبيل العودة المزمعة لرواد الفضاء إلى القمر في 2024 من أجل احتمال استخدامهم لها للشرب ولصنع وقود الصواريخ.
وسوف يتحرك الإنسان الآلي، الذي أطلق عليه اختصاراً اسم (فايبر)، لمسافة كيلومترات على سطح القمر الترابي للبحث فيما روج له جيم بريدينستين مدير ناسا لشهور بوجود جيوب تحت السطح تضم «مئات الملايين من الأطنان من المياه المتجمدة» والتي يمكن أن تساعد في تحويل القمر إلى نقطة انطلاق إلى المريخ.

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