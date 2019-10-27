ولادة طفل من دون وجه

اكتشف والدا رودريغو، الذي وُلد من دون أنف ولا عينين ومن دون جزء من ​الدماغ​، تشوهات لدى الطفل إثر عملية التوليد في مستشفى «ساو برناردو» في سيتوبال بالبرتغال​، على بعد نحو 40 كلم إلى الجنوب من العاصمة ​لشبونة​. وقررت اللجنة التأديبية في نقابة ​الأطباء​ فتح تحقيق، بعدما تصدرت هذه الولادة عناوين الصحف، ويحقق القضاء أيضاً في هذه القضية، إثر شكوى تقدم بها والدا الطفل ضد الطبيب.

وقد أوقف الطبيب ​أرتور كارافاليو​ عن العمل لمدة 6 أشهر، بقرار اتخذته اللجنة التأديبية في نقابة الأطباء بالإجماع، فيما يلاحق بـ6 شكاوى أخرى، يعود أقدمها إلى عام 2013.

وتابع الطبيب حمل الوالدة في مستشفى خاص في سيتوبال، وأجرى 3 عمليات تصوير بالصدى من دون رصد أي مشكلة.

وبعد سؤاله عن تشوه محتمل لدى ​الجنين​ في الشهر السادس من ​الحمل​، إثر عملية تصوير أكثر تفصيلاً أجريت بطلب من الأهل، حاول الطبيب طمأنتهما.