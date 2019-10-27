الروس يفوزون بجائزة «أفضل سيرك»

فاز فريق السيرك الروسي بالجائزة الكبرى في مسابقة السيرك الإيطالية الدولية التي شارك فيها فنانو السيرك من 14 بلداً، بما فيها البرازيل وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا والصين وأوكرانيا وكوبا وبولندا وغيرها.

وقررت لجنة التحكيم منح الفريق الروسي الجائزة الكبرى وهي «أفضل سيرك في العالم».

وأعد فنانو السيرك الروسي برنامجاً حافلاً يتضمن الألعاب البهلوانية الهوائية بعناوين «الأسماك الذهبية»، وكذلك ألعاب «الجمباز في سكة واحدة» بصفتها مسرحية بهلوانية في غاية التعقيد، و«القضبان الأفقية» بصفتها قصة عن سر الروح الروسية وغيرها من فنون السيرك والأداء الرائع.

وقال مدير عام شركة السيرك الروسية الحكومية، فلاديمير شيمياكين: إن فوز الفنانين الروس يدل على المستوى الراقي لفن السيرك في روسيا ويؤكد مرة أخرى أننا أقوى فريق في العالم.

يذكر أن مهرجان السيرك الدولي في إيطاليا يتمتع على مدى 20 عاماً بشعبية فائقة في العالم أجمع باعتباره عيداً لجسم الإنسان وروحه وخياله. ويجمع المهرجان كل عام بين أفضل فناني السيرك في العالم.

وقيّم الفاتيكان عالياً الأداء الممتاز لفناني السيرك الروسي حيث استقبلهم البابا شخصياً في مقره.