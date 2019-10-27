الكرامة يبحث عن ملعب

تسبب قرار تنفيذية حمص بإيقاف اللعب والتدريبات على ملعبي الباسل والبلدي وعدم السماح لأي ناد بإجراء الحصص التدريبية فيهما بخلق معاناة البحث عن ملعب بديل لرجال فريق الكرامة في فترة حرجة انطلقت بها مبارياته في ذهاب الدوري الممتاز لكرة القدم ووفق ما نقله لـ«الوطن» مدرب الكرامة الكابتن عبد القادر الرفاعي بعد عودة قافلة فريقه من الشام وتعرضه لأول خسارة مع حامل اللقب فريق الجيش، فقد كشف الرفاعي عن أن هذا القرار دفعه للتوجه بفريقه إلى بلدة كفرعايا التي تبعد نحو ٧ كيلو مترات عن مدينة حمص لأجل استمرارية تدريبات لاعبيه وعدم توقفها، فكان الحل في ملعب البلدة الصناعي ولمدة ساعة واحدة يومياً ومن ثم انتقلت التدريبات إلى الملعب المعشب الصغير التابع لأكاديمية لاعبنا الدولي السابق وابن نادي الكرامة فراس الخطيب لكن ما لفت الانتباه هذه المرة أن التدريبات الكرماوية كانت مأجورة وبتكلفة ألفي ليرة عن كل ساعة تدريب!

وناشد الرفاعي تنفيذية حمص في السماح لفريقه بإجراء تدريباته على ملعب الباسل أو البلدي حيث لا توجد أي موانع من تنفيذها على أرضيتهما والمشكلة ليست بهما بل في وضع المدرجات بداخلهما!

وأقر مدرب الكرامة بصدمته الكبيرة من نتيجة مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري وخسارته لأول ثلاث نقاط على يد حامل اللقب فريق الجيش.

وأضاف من منزله بحي الإنشاءات بحمص أن فريقه لم يظهر بالمستوى المأمول منه ودون سابق إنذار وهو الذي تم إعداده جيداً وبصم بقوة خلال مرحلة التحضير مستغرباً هبوط المستوى العام للفريق في وقت كنت فيه قبل انطلاقة المباراة أثق بقدرات اللاعبين على العودة إلى حمص بالفوز أو بنقطة التعادل على اقل تقدير لكن الأمور لم تكن على ما يرام في أرض الملعب وأنا مدرب واقعي قالها الرفاعي ويجب أن نقول الأمور كما يجب أن تقال، وتابع في ختام حديثه: لازلت أثق بقدرة فريقي على التعويض في مباراتنا القادمة يوم الجمعة مع الساحل في ملعب طرطوس بعد تأجيل مباراة الديربي مع الجار الوثبة وبكل تأكيد سنتجه إلى طرطوس تحت شعار الفوز فقط والكرامة جاهز لذلك ويقدر على العودة فرحاً مع كل الاحترام لمستضيفنا الساحل!