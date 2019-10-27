الدوري الأوروبي أمس.. ليفربول يقلب الطاولة على توتنهام

اختتمت أمس مباريات المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بأربعة لقاءات أسفرت عن النتائج التالية:

نيوكاسل * وولفرهامبتون 1/1، ليفربول * توتنهام 2/1، الآرسنال * كريستال بالاس 2/2، نوريتش سيتي * مان يونايتد 1/3.

وجرت خمس مباريات لحساب الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني، فلعب في وقت متأخر أوساسونا مع فالنسيا وإشبيلية مع خيتافي على حين انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

سلتا فيغو * سوسيداد صفر/1، غرناطة * بيتيس 1/ صفر، ليفانتي * إسبانيول صفر/1.

وفي أبرز مباريات السبت فوز اتلتيكو مدريد على ضيفه بلباو بهدفين مقابل لا شيء سجلهما ساول نيغويز وموراتا على مدار الشوطين، وكما نعلم تأجلت مباراة الكلاسيكو التي كانت مقررة لحساب هذه الجولة حتى يوم 18 كانون الثاني القادم.

واختتمت مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الألماني بلقاءين، فلعب في وقت متأخر مونشن غلاد باخ مع فرانكفورت على حين انتهت مباريات فولفسبورغ مع ضيفه أوغسبورغ صفر/ صفر.

وأقيمت ست مباريات لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي فلعب في وقت متأخر روما مع ميلان وفيورنتينا مع لازيو بينما انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

بولونيا * سامبدوريا 2/1، أتلانتا * أودينيزي 7/1، سبال * نابولي 1/1، تورينو * كالياري 1/1.

وكانت مباريات السبت أسفرت عن تعادل ليتشي مع يوفنتوس 1/1 والإنتر مع بارما 2/2 فبقي اليوفي متصدراً بـ23 نقطة مقابل 22 للإنتر.

واختتمت أمس مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الفرنسي فلعب في وقت متأخر باريس سان جيرمان مع ضيفه مرسيليا في أقوى المباريات على حين انتهت المباراتان المبكرتان بالنتيجتين التاليتين:

رين * تولوز 3/2، سانت إيتيان * إيميان 2/2.

وفي أبرز مباريات هذه الجولة خسارة نانت أمام ضيفه موناكو بهدف فاطمأن الباريسي أكثر على صدارته.