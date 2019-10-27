تتواصل مؤتمرات أندية السويداء، حيث الطروحات واحدة والوجع ذاته، والأهم في المؤتمرات تثبيت إدارات الأندية وهاكم أبرز ما رصدناه في وقفتنا الثانية.

نادي الغارية

نادٍ ريفي نشيط تميز بألعاب القوى ويقدم بعض المواهب رغم عدم توفر مقومات العمل الرياضي.

إدارة المرحلة المقبلة: ماهر البريحي رئيساً وعضوية كل من: معين أبو خير، لؤي غرز الدين، جلاء البريحي، يزن البريحي.

نادي شقا

اسم ورقم في عالم الرياضة خرّج العديد من القامات الرياضة والأسماء البارزة في المجتمع ولاسيما نجمنا الراحل وسام أبويحيى.

كرة القدم عشق وموهبة لدى أبنائه ولديه حضور ببعض الألعاب الفردية، رئاسة النادي تكليف وليس تشريفاً والمهمة للقادم القديم المتجدد كرم أبو حسون من مؤسسي نادي شقا عام 1986 حيث كلف برئاسته وبقي حتى عام 2000 وعاد اليوم ليكمل المهمة خلفاً للراحل وسام أبو يحيى وبرفقته الأعضاء (سلامة فوزات أبو حسون، رعد رشيد زهر الدين، شادي وحيد نوفل، موفق مسلم أبو حسون).

نادي الثعلة

نادي الثعلة عودنا على التحليق في طائرة الشباب والحضور المتميز في بعض الألعاب الفردية والمنافسة بكرة القدم حيث يمتلك فريقاً في الدرجة الثانية وينافس بشكل دائم فرق المقدمة في هذه الدرجة.

تجديد الثقة للسيد طارق ذيب (رئيساً) والحكم المتقاعد رامز العفيف (عضواً) بقي من الإدارة السابقة والقادمون الجدد: م. أنور العبد الله، م. يامن حسون، السيد مازن حسون.

نادي الرحا

نادي الرحا المتألق في الجودو عربياً ومحلياً والذي رفع لاعبوه علم الوطن أكثر من مرة في المحافل العربية والقارية.

يحق لنادي الرحا الفخر بألعابه ورياضييه المتألقين في الجودو والمنافسة بكرة القدم.

فازت إدارة النادي بالتزكية:

نزار أبو راس رئيساً والأعضاء:

دفاع أبو صعب، إسماعيل كنعان، جيهان المغربي، مثال أبوراس.

اليوم مؤتمر العربي

يعقد النادي العربي مؤتمره اليوم وسط أجواء بين التفاؤل والحذر من المرحلة القادمة خاصة أمام الضغط الجماهيري لتواجد فريق القدم في الممتاز وتكرار التجربة مع نفس المصير بالأمتار الأخيرة.

تعاقبت الإدارات وتراوح الأمل بين الحلم والحقيقة وجمهور العربي ينتظر رؤية فريقه بالممتاز وليس بيد أحد العصا السحرية، لذلك أياً كان بمفرده لأن الرياضة ليست مالاً ولا مدربين فقط بل هي كل متكامل الرياضة الناجحة، تبدأ من اللاعب وتنتهي بالمتفرج مروراً بحلقات الإدارة والمدرب والداعم والممول وكله يكمل بعضه البعض يقول وينصح بترك كرة القدم ولكن الواقع لا رياضة جماهيرية من دون كرة قدم.

إلى القادمين نقول بالتوفيق في المهمة الموكلة لكم وإلى من يرد لعب كرة القدم فعليه بالصبر والتعب ومحبة الآخر وليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.

النادي العربي يضم في عضويته 4200 رياضي ورياضية ولكن من يحق له حضور المؤتمر حسب قرارات المكتب التنفيذي 110 أعضاء فقط.