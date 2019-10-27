النقل تتخذ إجراءات فورية لوضع منفذ البوكمال في الاستثمار

إشارة إلى ما تم نشره في صحيفة «الوطن» العدد /3242/ تاريخ 2/10/2019 (حتى يكون منفذ البوكمال نافذاً) بقلم الصحفي محمود الصالح.

نبين ما يلي مع شكرنا للإشارة إلى أهمية ما ورد في المقال المهم:

– قامت وزارة النقل بتكليف فريق عمل من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية للقيام بعدة جولات ميدانية على طريق دير الزور- الميادين- البوكمال البالغ طوله حوالى 130كم، والذي يخدم عدداً كبيراً من القرى والبلدات المنتشرة على جانبيه وصولاً إلى المركز الحدودي على الحدود العراقية السورية، وتبين من خلال الجولات تعرض أجزاء كثيرة من جسم الطريق إلى التخريب المتعمد بفعل العصابات الإرهابية المسلحة التي كانت منتشرة في المنطقة (حفر عرضاني للطريق- تفجير بعض العبارات- إقامة سواتر ترابية تغطي قسماً من حارات المرور- انتشار الحفر الناتجة عن القذائف- تدمير بعض الجسور…) إضافة إلى العبوات الأخرى الناتجة عن عوامل التشغيل والاستثمار للطريق (شقوق تمساحية- شقوق طولية وعرضية- تخدد- طفح- بري- تطاير…) كما تعرضت فتحتان من فتحات جسر الصالحية إلى التخريب وهو عبارة عن جسر مكون من ست عشرة فتحة بعرض 10 أمتار بمجاز مقداره 14 متراً وسجلت المشاهدات الميدانية أيضاً:

– تعرض جسر وادي علي (السويعية) إلى التدمير الكامل وهو يقع على مجرى سيلي ينتهي على نهر الفرات ويبلغ طوله 100 متر وعرضه 9.25 أمتار وارتفاعه 8.5 أمتار ويتكون من 14 فتحة هو معبر رئيس للمركبات القادمة من القطر العراقي الشقيق وكما لوحظ عدم وجود نظام تصريف مطري للمياه السطحية خصوصاً في بعض البلدات التي ينفصل فيها الطريق إلى اتجاهين (ذهاباً- إياباً) ما أدى إلى انهيار سطح الطريق في عدة مواقع بشكل كامل وبأطوال مختلفة.

وبناء عليه قامت وزارة النقل وعبر الكوادر الفنية في المواصلات الطرقية بعقد سلسلة اجتماعات وعرض صور وفيديوهات موثقة ليتم وبشكل فوري اتخاذ جملة من الإجراءات لوضع الطريق بالاستثمار وجعل منفذ البوكمال بوابة حقيقية للوصول إلى كل المكاسب الوطنية وهي:

1- التنسيق مع الشركة العامة للدراسات الهندسية لاستكمال الدراسة الفنية الأولية لتقييم وإعادة تأهيل جسر السويعية (وادي علي) وجسر الصالحية.

2- التعاقد مع شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة الوطنية لإجراء صيانات إسعافية للتخريبات الحاصلة في جسم الطريق نتيجة للعمليات الإرهابية خلال عام 2019 تشمل:

– إعادة تأهيل الأجزاء المنهارة من جسم الطريق.

– معالجة الحفر المنتشرة على سطح الطريق (قص وترقيع بالمجبول الإسفلتي).

– إعادة تأهيل القطوعات العرضية المحفورة في جسم الطريق.

– إزالة السواتر الترابية.

3- تحويل مسار حركة الشاحنات والصهاريج إلى الطريق الجديد البديل (دير الزور- الميادين بطول 46 كم) بعد استكمال الصانات البسيطة لسطح الطريق وتأهيل العبارتين المتضررتين بفعل الأعمال الإرهابية لكونه ينقل الحركة إلى خارج التجمعات السكانية ويؤمن سرعة وسلامة حركة الآليات ويخفف الازدحام والحوادث المرورية ويحافظ على البنية الإنشائية للطريق القديم من الانهيار.

4- تحويل حركة الشاحنات والصهاريج من الطريق الحالي الذي تسلكه عبر المدينة إلى تحويلة البوكمال الجنوبية الغربية ما يؤمن سرعة وسلامة حركة الآليات وتخفيف الازدحام والحوادث المرورية داخل المدينة.

5- تمت دراسة حاجة المسار من الإشارات التحذيرية والدلالة ويتم حالياً تصنيعها بمعمل الإشارات الطرقية التابع للمواصلات الطرقية في وزارة النقل وسيتم تركيبها خلال الفترة القريبة.

رئيس المكتب الإعلامي – سليمان خليل سليمان