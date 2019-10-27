شرطة محافظة دمشق تصادر 353 طناً من الخضر والفواكه والمواد الغذائية وتسليمها لدار الكرامة … قصريني: مخالفة الإشغالات غير رادعة وتعود المخالفة بعد ساعة

يقوم عناصر شرطة محافظة دمشق بدور كبير في مساعدة الدوائر والمديريات في المحافظة لتنفيذ مهامها، لكونهم يشكلون جانب المؤازرة لجميع الدوائر لتمكينها من إزالة المخالفات وتنفيذ القوانين والأنظمة المرتبطة بعمل البلديات في دمشق.

«الوطن» التقت رئيس قسم شرطة محافظة دمشق العقيد موفق طراف قصريني، للحديث عن أعمال هذا القسم، ودور عناصر الشرطة في تنفيذ مهام البلديات.

ما الأعمال التي نفذت خلال العام الحالي؟

لقد تم تنظيم 33846 ضبطاً خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، منها 11535 ضبط مصادرات لمصلحة بلديات المحافظة العدد الأكبر في سوق الحميدية 3236 ضبطاً ثم تلاها كراج السيدة زينب 2193 ضبطاً، ومن هذه الضبوط إزالة إشغالات من الحدائق، أما ضبوط الإشغال للمحال ومزاولة مهنة دون ترخيص وعدم تسمية المحل وتسرب مياه الشطف فقد بلغ عدد هذه الضبوط 4439 ضبطاً فقد جاء سوق الحميدية في المرتبة الأولى في عدد الضبوط 432 ضبطاً، وتم تنظيم 117 ضبطاً بحق سيارات مخالفة على الأملاك العامة.

وفيما يتعلق بالمصادرات من خضر وفواكه ومواد غذائية فقد بلغ عدد ضبوط المصادرات 1012 ضبطاً وبلغ الوزن الإجمالي لهذه المواد 353170 كغ كانت الكمية الأكبر في نهر عيشة 105494 كغ تلتها مساكن برزه 47097 كغ, إضافة إلى تنظيم 400 ضبط لبيع الخبز تم خلالها مصادرة 8245 ربطة خبز سلمت لدار الكرامة، وكانت منطقة نهر عيشة في المرتبة الأولى في بيع الخبز. كما تمت مصادرة حيوانات منها 12 بغلاً وأرانب ودجاج وبط، وتم تسليم هذه الحيوانات لحديقة الحيوان في العدوي، أما بخصوص ضبط بيع ألبسة البالة فقد تم تنظيم 783 ضبطاً بحق باعة البالة ومصادرة 50053 قطعة بالة وأحذية كانت الكمية الأكبر من باب سريجة 16812 قطعة.

وهناك أعمال إدارية وخدمية في الوقت ذاته يقوم بها عناصر القسم منها الاستجابة لشكاوى المواطنين المحولة من مركز خدمة المواطن أو من المحافظ إلى القسم، وتتم معالجتها فوراً حيث تم تنظيم 451 ضبطاً عدلياً استجابة لشكاوى المواطنين حول تربية الجوار الحمام والأرانب والقطط والكلاب ومصادرة دخان وحجز آليات وتبليغ إنذارات ووضع وفض أختام، وهذه المخالفات جميعها لها الصفة الجنحية والمخالفة. أما مخالفات البناء فقد بلغ عدد الضبوط المنظمة خلال الفترة الماضية 172 ضبطاً في ساروجة والمزة ومساكن برزة وركن الدين والمهاجرين وشارع بغداد والشاغور ودمر.. كما تم تنظيم ضبوط بوضع الأختام على 2343 عقاراً وفض هذه الأختام لذات الرقم بعد انتهاء أسباب وضع الختم على هذه العقارات، ويتولى عناصر شرطة المحافظة تبليغ القرارات والإنذارات الصادرة عن المحافظة، حيث تم تبليغ 658 إنذاراً وقراراً خلال الفترة الماضية، وأرسل القسم 3164 دورية مؤازرة لمعالجة الإشغالات والهدم وأعمال أخرى.

ما دوركم إذاً فيما يتعلق في مخالفات البناء؟

يقتصر دورنا في قسم شرطة المحافظة على تقديم المؤازرة لعناصر دوائر الخدمات لأنها هي الجهة الفنية والقانونية التي تستطيع تحديد إذا ما كان هذا البناء نظامياً أو مخالفاً، ونقوم بمؤازرتها أثناء قيامها بعملها المهني والفني والقانوني، وتنظيم الضبط اللازم في كل واقعة نقدم المؤازرة فيها، وفي حال كانت الواقعة تتطلب وفق القانون تقديم المخالف للقضاء يتم ضبطه وتقديمه للقضاء أصولاً، ويلاحظ خلال الفترة الأخيرة تراجع كبير في نسبة مخالفات البناء نتيجة المتابعة والجدية من محافظة دمشق وهذا الموضوع يلقى اهتماماً خاصاً ويومياً من محافظ دمشق، حيث تتم متابعة عمل دوائر الخدمات على مدار الساعة ولا يقبل أي تهاون في موضوع مخالفات البناء.

ما المخالفات المرتكبة من أصحاب المحال التجارية؟ وكيف تتم معالجتها؟

بالنسبة لمخالفات المحال تنظم بها ضبوط مخالفة إشغال للأملاك العامة فقط من دون أي مصادرة لتلك الإشغالات، إلا في حال تمنع المخالف من إزالة المخالفة، وهذا لا يحدث إلا نادراً. حيث يلزم المخالف بإزالة المخالفة بعد تنظيم الضبط، ولكن بعد مغادرة الدورية يعود إلى إشغال الرصيف أو الطريق لأن الغرامة المفروضة على هذه المخالفات غير رادعة فهي لا تتجاوز 3000 ليرة للضبط مهما كان نوع المخالفة.

هناك انتشار كبير لظاهرة تربية الحيوانات الأليفة ومنها الطيور والكلاب في المنازل، كيف تتعاطون مع هذه الظاهرة؟

يقدم المواطن شكوى للمحافظة عن طريق النافذة الواحدة، وهناك يتم أخذ تفاصيل هوية الشاكي ونوع وعنوان الشكوى وتحال عن طريق مكتب الشكاوى إلينا بعد إغفال اسم وبيانات المشتكي، وتصلنا فقط الشكوى والعنوان ورقمها، ونقوم بالمعالجة وفق الأصول من خلال تنظيم كتاب تحر من المحامي العام الأول لنتمكن من دخول المنزل، وبعد أخذ الموافقة يتم التحري عن المنزل بحضور عناصر مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق ومختار الحي الذي فيه الشكوى، ويتم حجز الحيوان موضوع الشكوى وتسليمه أصولاً إلى حديقة الحيوانات.

ما مصير المحجوزات وطرق معالجتها؟

هناك محجوزات قابلة للتلف مثل الخضر والفواكه والمواد الغذائية، وغيرها من المواد غير القابلة للتخزين، يتم تسليمها إلى دار الكرامة للمسنين في الزبلطاني بموجب ضبوط استلام أصولية محددة بالكمية والنوعية، أما المواد غير الغذائية القابلة للتخزين يتم إدخالها إلى مستودع قسم شرطة المحافظة، وتتم المصالحة عليها من أصحابها لدى المحافظة بعد دفع غرامة محددة لدى المحافظة، ويصلنا من المحافظة كتاب تسليم هذه المواد فيتم التسليم لأصحابها وفق الأصول القانونية، وفيما يخص ألبسة البالة تسلم إلى دار الكرامة، ويعالج وضعها من المحافظة وفق القوانين النافذة، ولا يستفيد عناصر شرطة المحافظة من أي غرامة يتم تحصيلها لقاء إعادة هذه المحجوزات. وطبعاً هذا الإجراء بالنسبة للمواد ينطبق على السيارات التي يتم حجزها وهي تبيع الخضر أو السيارات التي يتم حجزها لكونها تشكل ورشة إصلاح مخالفة في مركز المدينة أو العدد الخاصة بإصلاح السيارات يتم فك احتباسها من المحافظة وتسلم لأصحابها أصولاً.