البابا فرنسيس يدعو اللبنانيين إلى «الحوار»

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس أمس إلى سلوك طريق الحوار لإيجاد حلول عادلة في الأزمة السياسية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، على وقع الاحتجاجات الأخيرة التي تجتاح البلاد.

وقال البابا من الفاتيكان: إن «فكري مع الشعب اللبناني العزيز، خصوصاً الشباب الذين أسمعوا في الأيام الأخيرة صرختهم في وجه التحديات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد».

وأشار الحبر الأعظم، إلى أن الهدف هو أن «يستمر هذا البلد، مع دعم الأسرة الدولية، في أن يكون مساحة تعايش سلمي واحتراماً لكرامة وحرية كل شخص لمصلحة منطقة الشرق الأوسط كلها».