عربي ودولي

البابا فرنسيس يدعو اللبنانيين إلى «الحوار»

| روسيا اليوم

الإثنين, 28-10-2019

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس أمس إلى سلوك طريق الحوار لإيجاد حلول عادلة في الأزمة السياسية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، على وقع الاحتجاجات الأخيرة التي تجتاح البلاد.
وقال البابا من الفاتيكان: إن «فكري مع الشعب اللبناني العزيز، خصوصاً الشباب الذين أسمعوا في الأيام الأخيرة صرختهم في وجه التحديات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد».
وأشار الحبر الأعظم، إلى أن الهدف هو أن «يستمر هذا البلد، مع دعم الأسرة الدولية، في أن يكون مساحة تعايش سلمي واحتراماً لكرامة وحرية كل شخص لمصلحة منطقة الشرق الأوسط كلها».

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