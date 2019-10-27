شهادات وأدلة ضد ترامب في جلسات التحقيق لعزله أمام الكونغرس

تستمر جلسات تحقيق مساءلة الرئيس الأميركي لعزله بعد نشر فضائح حول مكالمته مع الرئيس الأوكراني التي هزت الرأي العام الأميركي.

حيث قال مصدران: إن دبلوماسياً أميركياً كبيراً أبلغ النواب السبت أنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجب مساعدات عن أوكرانيا لإرغامها على التحقيق في تصرفات أحد منافسيه السياسيين رغم أن ديمقراطيين قالوا إنه أيد أدلة جمعوها في التحقيق الرامي لعزل ترامب.

وقضى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية فيليب ريكر ثماني ساعات للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة أمام لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والإشراف والإصلاح بمجلس النواب بمقر الكونغرس.

ونقل المصدران المطلعان عن ريكر قوله للنواب: إنه ليس لديه معلومات عن احتمال حجب المساعدات الأمنية الأميركية لأوكرانيا للضغط على كييف لبدء تحقيقات يمكن أن تفيد ترامب في حملة الدعاية لانتخابات الرئاسة في 2020 مثلما زعم البعض.

وفي نهاية جلسة السبت قال رئيس لجنة المخابرات آدم شيف للصحفيين: إن النواب يحققون «تقدماً سريعاً» في التحقيق.

وتجري اللجان التي يرأسها الديمقراطيون تحقيقاً يتركز على طلب ترامب من الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن يحقق في تصرفات نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وهو من المرشحين الديمقراطيين البارزين في انتخابات الرئاسة وابنه هنتر بايدن الذي كان عضواً في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.

وفي إطار التحقيق يتحرى النواب ما إذا كان ترامب حجب مساعدات أمنية قدرها 391 مليون دولار إلى أن يعلن زيلينسكي التزامه بإجراء تحقيق كما يتحرون صحة افتراض أن أوكرانيا وليس روسيا هي التي تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016.

وقال نواب ديمقراطيون بعد المشاركة في الجلسة: إن أقوال ريكر تؤيد شهادة سابقة تلقتها اللجان، لكنهم لم يذكروا أي تفاصيل.

في سياق متصل ذكر كبير الموظفين السابق في البيت الأبيض جون كيلي، أنه حذر الرئيس دونالد ترامب من ارتكاب أخطاء قد تؤدي إلى عزله عن الحكم.

من جهة أخرى أظهر استطلاع رأي شمل 500 شخص بالغ يعيشون ضمن منطقة تشاهد تلفزيون لوس انجليس، أن 59 بالمئة من سكان جنوب كاليفورنيا، قالوا: إن نفقات المعيشة فيها «لا تحتمل».

ووفقاً للقناة الإخبارية السابعة ضمن شبكة «ABC»، وهي القناة التي نظمت الاستطلاع في منتصف أيار من هذا العام، ثم في تشرين الأول الحالي، أظهرت النتيجة الأخيرة أن الذين اختاروا «لا تحتمل» من بين الخيارات التي تضم أيضاً «مشكلة كبيرة»، و«أزمة» و«محتملة»، قد ازدادوا من 50 بالمئة إلى 59 بالمئة خلال 5 أشهر بين الاستطلاعين.

إلى ذلك أجلت السلطات الأميركية نحو 90 ألف شخص وأصدرت تحذيرات لجميع سكان مقاطعة سونوما الممتدة على الساحل من الحرائق المستعرة في شمال ولاية كاليفورنيا.