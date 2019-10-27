نواب أكدوا أن تفقده للقوات المسلحة في الهبيط رسالة قوية للإرهاب وداعميه … صباغ: الرئيس الأسد لم يتخلَّ عن شعبه في أصعب الظروف

ثمن عدد من أعضاء مجلس الشعب، أمس، الزيارة التاريخية والشجاعة التي قام بها الرئيس بشار الأسد لبلدة الهبيط بريف إدلب وتفقد خلالها قوات الجيش العربي السوري على خطوط النار الأولى، معتبرين أن هذه الزيارة وجهت رسائل سياسية وعسكرية ورسالة قوية للإرهاب وداعميه ولأعداء سورية.

وأعرب رئيس المجلس حموده صباغ في كلمة ألقاها في افتتاح جلسة المجلس عن مشاعر الفخر والاعتزاز لزيارة الرئيس الأسد إلى أرياف حماة وإدلب، مؤكداً أنه يحق لكل مواطن سوري أن يفخر بقائده الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه بقوة صموده وعزيمته وإيمانه بربه ووطنه وشعبه وثقته الكبيرة بالجيش العربي السوري.

ولفت إلى أن الرئيس الأسد هو القائد الشعبي الذي لم يتخلَّ عن شعبه في أصعب الظروف وأعقدها، فكان مع أسر الشهداء وجرحى الجيش في المشفى والبيت ومع الجنود البواسل في كل مكان يمدهم بالشجاعة والعزيمة ويوفر لهم مقومات الصمود والاستمرار.

وألقى عدد من أعضاء المجلس كلمات عبروا فيها عن فخرهم وإعجابهم وتقديرهم لبسالة وشجاعة الرئيس الأسد ورؤيته الصائبة وحكمته الكفيلة بتحقيق النصر كونه الحاضر على كل الجبهات.

وأشاروا للمعاني والدلالات العظيمة التي تحملها زيارته إلى خطوط النار في الهبيط لجهة توقيتها ومكانها، معتبرين أنها توجه رسالة قوية للإرهاب وداعميه ولأعداء سورية ولأردوغان اللص وإفشال مشاريعه الاستعمارية التوسعية.