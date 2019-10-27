قديروف: مقتله لن يغير كثيراً من واقع الأمر

اعتبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أمس، أن تصفية زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي لن تغير كثيراً من واقع الأمر، طالما لا يزال تصنيف الإرهابيين أشراراً وأخياراً.

وكتب قديروف على قناة «تلغرام»، بعد شيوع أنباء مقتل البغدادي حسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: «لقد تم قتل أبو بكر البغدادي مرة أخرى؟ وفوراً تبادرت للذهن كلمات تاراس بولبا «الشاعر الأوكراني الكبير» لابنه أندريه: «لقد أنجبتك أنا، وأنا الأحق بقتلك!».

وذكّر قديروف العالم بشكل عام والأميركيين خاصة، بأن قتلهم لزعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أسامة بن لادن في عام 2011، لم يسفر عن اندحار هذه الجماعة الإرهابية التي لا تزال موجودة، على الرغم من تصفية زعيمها».

وقال: «إن موت البغدادي لا يغير كثيراً في واقع الأمور إذا استمر تقسيم الإرهابيين إلى أخيار وأشرار وطيبين وسيئين، من المهم تطهير سورية تماماً من داعش».