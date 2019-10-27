سورية

قديروف: مقتله لن يغير كثيراً من واقع الأمر

| وكالات

الإثنين, 28-10-2019

اعتبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أمس، أن تصفية زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي لن تغير كثيراً من واقع الأمر، طالما لا يزال تصنيف الإرهابيين أشراراً وأخياراً.
وكتب قديروف على قناة «تلغرام»، بعد شيوع أنباء مقتل البغدادي حسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: «لقد تم قتل أبو بكر البغدادي مرة أخرى؟ وفوراً تبادرت للذهن كلمات تاراس بولبا «الشاعر الأوكراني الكبير» لابنه أندريه: «لقد أنجبتك أنا، وأنا الأحق بقتلك!».
وذكّر قديروف العالم بشكل عام والأميركيين خاصة، بأن قتلهم لزعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أسامة بن لادن في عام 2011، لم يسفر عن اندحار هذه الجماعة الإرهابية التي لا تزال موجودة، على الرغم من تصفية زعيمها».
وقال: «إن موت البغدادي لا يغير كثيراً في واقع الأمور إذا استمر تقسيم الإرهابيين إلى أخيار وأشرار وطيبين وسيئين، من المهم تطهير سورية تماماً من داعش».

مقالات ذات صلة

الإثنين, 28-10-2019

الجيش يصل إلى الحدود شمالاً ويخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال التركي

الإثنين, 28-10-2019

الأمم المتحدة تؤكّد التزامها الكامل لضمان بدء أعمال «الدستورية» كخطوة أولى لحل سياسي … المقداد وفيرشينين: عملية مراجعة الدستور ستكون حصرية للسوريين وبقيادة سورية

الإثنين, 28-10-2019

موسكو شككت بحصول العملية ونجاحها ونفت مزاعم تقديمها المساعدة لتنفيذها … «صانعة» البغدادي تعلن القضاء عليه بريف إدلب!

الإثنين, 28-10-2019

عربش قدر الكميات المسروقة بـ100 ألف برميل يومياً … مرعي: حقول النفط يجب أن تعود إلى سيادة الدولة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock