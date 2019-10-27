برجك اليوم – الاثنين 28 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان المساعدات ترفع من معنوياتك ومن ثقتك بنفسك وتصبح أفضل وأقل عصبية، والأهم أن تتعلم أن تسمح لمن يحبك بالاقتراب منك وامنحه الوقت والفرصة ليعبر عن محبته.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد يطرأ ما يعيق مشروعاً أو يعرقل بعض الأعمال أو الآمال فعبر عن آرائك ومشاعرك بتروٍّ وحكمة، فالصبر والحكمة مطلوبان منك اليوم للتغلب على بعض الصعوبات.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران العمل كثير وتعبك كبير ولكنك تكابر على التعب وتحاول إنجاز أعمالك المتراكمة، فشعورك أنه لا يوجد شيء حولك يعجبك ولا شيء على مزاجك هو الإحساس الذي يلازمك ويضايقك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت تضع خططاً للتحرك وترتب معادلة جيدة تقيسها على حجم تطلعاتك وطموحاتك، فحاول أن تجعل ثقتك بنفسك وبعملك نقاط ارتكاز ونقطة انطلاق تعنيك على رفع حياتك إلى مستوى أعلى وأفضل.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب ربما يسيطر عليك شبح الغيرة فتأكد من قراراتك ولا تجرح من حولك بكلمات صريحة، فلا تأخذ قرارات متسرعة أو قاطعة اترك مجالاً للغد.. لتصحح.. أو لتفكر.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت تميل إلى النقاش لوضع وجهة نظرك قيد التطبيق وأنا أشد على يديك فالحظوظ ملائمة لكل جديد في تغييرات مفرحة لك أو لأحد أفراد عائلتك فاستفد من الحظوظ لتمتن علاقاتك بمن حولك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أدعوك لمراجعة حساباتك وعدم التورط في تهور مالي وحاول وضع قرشك في مكانه المناسب، فقد تحصل على ديون سابقة كنت قد فقدت الأمل من استردادها.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت بحاجة لتغير الأجواء أو الأصدقاء فابحث عن التغير وأقدم عليه لأنه مفيد، وعلى صعيد الأعمال احلم فأحلامك ستحققها هذه الأيام لأن الفرصة مهيأة للحظوظ.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول حاول أن توفق بين مشاعرك وما يفكر به عقلك وأنا أقصد ما تكون متأكداً منه بالفعل بعيداً عن القيل والقال والثرثرة الفارغة فاليوم لتفكر أكثر مما تقوم بأفعال.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تتعرف على أصدقاء في مناسبة مفرحة كولادة جديدة في حياتك أو ارتباط فأنت تترك انطباع جيد لدى كل محيطك وتكشف عن مشاعرك الحقيقية جاعلاً منها واقعاً تعيشه وتسعد به.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط قد تدخل شجارات مع أحد المحيطين بك من زملاء العمل فلا تصعد أي نوع من أنواع الخلافات بما يتناسب ومصالحك وتفكيرك لتستثني أشخاصاً لا ترضى عنهم متمسكاً بمن تحب.